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Московский листок

Нераспространение ядерного оружия закончилось

Опубликовано 27.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Нераспространение ядерного оружия закончилось

Россия требовала внесения поправок, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума, но на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ из-за расхождений сторон.

Западные государства обвинили в этом Россию. Москва, в свою очередь, обвинила Запад в политизированности позиции по Украине.

Впрочем, на предыдущей конференции в 2015 году, когда об Украине речи не шло, итоговый документ также не был согласован.

В проекте итогового документа ДНЯО не были отражены проблемы развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), развития сотрудничества неядерных стран с ядерными державами, коллективного согласия участников НАТО на применение ядерного оружия.

По существу, само "нераспространение ядерного оружия" стало после расширения ядерного клуба по сути вдвое просто оборотом речи.

Судя по всему, идет объективный мировой процесс вовлечения в ядерную проблему все большего числа государств, причем новые ядерные страны не связаны тем количеством договоров и договоренностей, которые ограничивают старые.

Неядерные страны, в свою очередь, имеют все больше стимулов, чтобы стать ядерными, и все меньше страхов перед ядерным клубом. И главное – все меньше страхов перед применением ядерного оружия.

 А.Б.



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