Косово – это не Крым

В пятницу спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил сербскому подразделению CNN телеканалу N1, что термин "Косово — это Сербия" пора забыть и сменить на "Косово и Сербия - это Европа".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово — это Сербия, одним словом — "никогда".

Любопытно, что по отношению к Косово позиции России и Запада диаметрально противоположны позиции в отношении Крыма. Россия заявляет, что Крым – это часть России, а Запад отвечает "Никогда!"

И как эту коллизию решить без мордобоя?

Отвечу: "Никак!"

Так ведь все и настроены только на мордобой! А мирные инициативы не в чести…

А.Б.