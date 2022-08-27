Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву

Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию» отправился из китайского города Ухань в Москву. Предполагается, что «чайные» поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.

Чем-то напоминает историю чайных клиперов, только в сухопутном исполнении.

Во времена империи более 80 процентов объема всей торговли между Россией и Китаем приходилось на чай. Теперь, конечно, времена изменились, и мы получаем из Китая всё, буквально всё.

Но вот в последнее время с китайским чаем на нашем рынке образовалось некоторое затруднение – я пью только китайский, и сразу заметил – хорошего чая стало не купить, а было полно.

С учетом того, что Россия страна в большой степени "чайная", и даже тот чай, что в небольших количествах производится в России – "Краснодарский" имеет китайское происхождение, "чайные поезда" в Россию безусловно событие сугубо позитивное.

Надеюсь, чай под санкции не попадет.

А.Б.