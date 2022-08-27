Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву

Опубликовано 27.08.2022 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Первый &#171;чайный&#187; поезд отправился из Уханя в Москву

Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию» отправился из китайского города Ухань в Москву. Предполагается, что «чайные» поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.

Чем-то напоминает историю чайных клиперов, только в сухопутном исполнении.

Во времена империи более 80 процентов объема всей торговли между Россией и Китаем приходилось на чай. Теперь, конечно, времена изменились, и мы получаем из Китая всё, буквально всё.

Но вот в последнее время с китайским чаем на нашем рынке образовалось некоторое затруднение – я пью только китайский, и сразу заметил – хорошего чая стало не купить, а было полно.

С учетом того, что Россия страна в большой степени "чайная", и даже тот чай, что в небольших количествах производится в России – "Краснодарский" имеет китайское происхождение, "чайные поезда" в Россию безусловно событие сугубо позитивное.

Надеюсь, чай под санкции не попадет.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
26.08.2022
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать?
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать...
26.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
1 сентября, а мы еще тверезые... (0)
В США имеют серьезные претензии к Турции (0)
Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву (0)
Косово – это не Крым (0)
Нераспространение ядерного оружия закончилось (0)
Работники ничтожного и вредного труда (7)
Белоруссия готовится стать ядерной державой (12)
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать? (2)
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан (0)
Комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss