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Московский листок

В США имеют серьезные претензии к Турции

Опубликовано 27.08.2022 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент
В США имеют серьезные претензии к Турции

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье.

Американский сенатор включил Турцию в число основных вызовов, которые стоят перед международным сообществом, наряду с Китаем, Россией и изменением климата.

По его словам, несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, страна бросает вызов суверенитету Греции.

Менендес также заявил о «незаконной оккупации» Турцией Кипра. «Это не действия демократической страны, и, что касается меня, я не думаю, что им следует предоставлять модернизированные системы вооружений из США», — добавил он.

Менендес обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении раскольнической политики как в Восточной Европе, так и на Южном Кавказе и в Европе.

Думаю, самое время Турции стать ядерной державой и добавить дерьма в кашу…

 А.Б.



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