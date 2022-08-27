1 сентября, а мы еще тверезые...

Депутат Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным.

По словам парламентария, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

Депутат считает, что в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей "мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан".

В общем, да. Против лишнего выходного никто возражать не станет, даже те, у кого детей и сроду не было.

А.Б.