Юбилей большого всесожжения

21 августа — это день одной известной годовщины. А именно — крещения России в веру Великого эффективного свободного рынка. А ещё 21 августа день более мелкого религиозного праздника — юбилея большого ростовского всесожжения (21 августа 2017 года). С древних времён и по сей день всесожжение является одним из способов умилостивить богов. Богов свободного рынка это тоже касается.

Другим способом умилостивить богов, также запатентованным с древних времён, является добровольно-принудительное отчуждение значительной части своего имущества в пользу служителей культа. (Люди, считающие, что подобное характерно только для культа нечистых чертей неправильного российского рынка, а вот добрые ангелы свободного рынка Священного Запада никогда не предъявляют столь паскудных требований, могут проконсультироваться на этот счёт у духа Марвина Химайера).

Отметим, что именно это (а именно продажу своих квартир за символическую цену) предложили жителям нескольких кварталов малоэтажной застройки, расположенных на Театральном спуске г. Ростова-на-Дону. Люди проявили неверие в божественную силу рыночной экономики и ответили отказом. Спустя несколько дней полыхнуло.

По официальным данным — огненная благодать свободного рынка излилась в районе дома № 50 в Чувашском переулке, чудом господним обогнула каскад многоэтажек и распространилась по зоне ближе к Нахичевани и по территории от Грибоедовского до улицы 7 февраля. Ряд погорельцев во время всесожжения видели священнослужителей Свободного рынка, бегающих группами от дома к дому, и освящающих для оной огненной благодати путь.

Отметим, что совсем рядом с пожарищем (9-14 минут езды) находятся пожарные части № 1, 2, 4 и 10. Также рядом порт (тоже оснащённый службами пожаротушения). Тем не менее, пожарники приехали не через 9 минут, и даже не через 14, а где-то через пару часов. И к работе смогли приступить далеко не сразу. Наверно, это время их держала невидимая рука рынка.

Погорельцев изначально разместили в школе номер 5. Отметим, директор школы препятствовал стихийной инициативе ростовчан по передаче продуктов и вещей для погорельцев. Конечно, возможно и самодурство, но скорее всего, психология по типу, если нет приказа, то не положено, но скорее всего, кто-то наверху решил, что чересчур плотное личное соприкосновение людей с последствиями тёмной стороны культа рыночной экономики может вызвать в оных людях неправильные мысли и эмоции по отношению к священному.

Впрочем, главным для погорельцев было получить жильё. А чиновники, чиновники воспринимали попытки взыскать компенсацию за отчужденное богами, как кощунство, и отпихивались всеми руками и ногами… Футболили тех, у кого сгорели документы во время пожара, тех, у кого было другое «жильё». За жилье сходили: комнатка с печным отоплением (одна на всю семью), бытовка на дачном участке, заброшенный дом в вымершей деревне.

В течение нескольких лет ростовские погорельцы пытались привлечь к себе внимание самыми разными методами. Обращались в прессу, устраивали акции протеста. Последней каплей, промывшей, наконец (в декабре 2020-го) стену игнора, стало письмо 11-летнего школьника Димы Антошина из Ростова-на-Дону к президенту России (ну и в СМИ, разумеется).

Цитирую: «У меня была своя комната, ко мне приходили мои друзья. На Новый год мы с мамой в моей комнате наряжали ёлку, а сейчас, после пожара, нам с мамой стало жить плохо. У нас одна комната, топим в кухне печкой, на которую мама ставит плитку, чтобы было теплее. В нашем сгоревшем доме на первом этаже живёт бомж...»

Людям, наконец, начали давать компенсации. Правда, не в полном объёме. В рамках была двухкомнатная в центре, хватит на покупку однокомнатной на окраине. Да и за это пришлось более 3.5 лет бороться.

А 21 октября 2019 года в Ростове начался суд. За пожар, уничтоживший 160 домов, оставивший без крова более 700 человек, убивший, как минимум, одного, кто-то должен был ответить. И отвечающие нашлись. Чиновница (бывшая зам главы Пролетарского района), обвинена в халатности. И два электрика в причинении смерти по неосторожности и непредумышленном уничтожении имущества. По версии следствия причиной пожара было короткое замыкание и много разбросанного мусора, по которому огонь и расползался по городу. Да, именно так - катаклизм, результаты которого сильно напоминали результаты массированных неприятельских бомбардировок, это всего лишь короткое замыкание и много волшебного мусора, по которому огонь распространился. Чудесным образом миновав новые многоэтажки.

По делу должно дать показания 92 свидетелей и 558 потерпевших. На настоящее время (август 2022 г.) допросили около 40 человек. Обвиняемые не признают своей вины, считают, что их назначили стрелочниками. Отметим, что мнения обвиняемых и мнение потерпевших обычно расходятся кардинальным образом, но не в данном случае. Потерпевшие тоже считают, что обвиняемых назначили стрелочниками. Также потерпевших интересует, почему ни в одном из 85 томов дела нет ни слова о возможности поджога. А ведь изначально версия поджога выдвигалась. О возможности поджога публично говорили и правоохранители и губернатор Голубев.

И наконец, что же происходит на пожарище сегодня?. Сразу после всесожжения зачищенную территорию застроить не удалось. Слишком громким вышел скандал. Обгоревшие стены, обугленные деревья и горы мусора, провалы в земле до сих остаются на том месте, где раньше жили люди, демонстрируя всем карающую мощь и творческую силу богов свободного рынка.

Впрочем, по мнению властей, к настоящему времени скандал попритих и можно начинать. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко уже неоднократно говорил о планах строительства дороги и пешеходной зоны в районе Театрального спуска. А в декабре 2021 года заговорили уже о строительстве первой многоэтажки (высотой 84,5 метра). Нет, пока не на Театральном спуске. Просто рядом. Совсем рядом.

Отметим, что большое всесожжение — не единственный подвиг жрецов свободного рынка в Ростове. К примеру, они объявили дом по пер. Кривошлыковский 4 аварийным и пытаются экстренно выкинуть жильцов силами МЧС. Не получилось. Тогда чиновники предложили людям компенсации. На тех, кто не согласился «добровольно» отказаться от жилья за сумму на 200-500 тысяч меньшую, чем рыночная цена оного жилья, чиновники подали в суд.

Напоминаем, данная разница цен отрезает для жильцов возможность купить новую квартиру аналогичную прежней. В настоящее время идут суды.Судья Пролетарского суда г. Ростова-на-Дону Дмитрий Попов согласился провести экспертизу стоимости жилья. Избрал для оной экспертизы экспертную контору ООО «Прайм» (цена экспертизы в которой где-то так раз в 7 превышает средние). Причём, потребовал от жильцов вносить сумму порядка 30 тысяч и более, срочно перед экспертизой. Не можешь уважаемый житель в течение считанных дней выложить на стол полторы-две пенсии – недостоин права на защиту в суде, недостоин жилья.

А с семьёй Николаевых, живущей в доме по адресу Социалистическая, 104 обошлись ещё проще. Экскаватор «случайно» уронил на крышу их дома кусок соседнего здания (старинного двухэтажного особняка по Серафимовича, 103). Напоминаем, территория понадобилась застройщику, остальных жильцов данного микрорайона администрация выселила (кого путем морального давления, кого через суд, но на одной из семей (живущей по Социалистической 103) фемида запнулась. Выиграть суд чиновникам не удалось. Зато потом «запнулся» экскаватор. После того как журналисты сняли дыру, чиновники малость зашевелились и дыру застелили, так называемым, профнастилом. С первым же сильным ветром (22 августа 2022) профнастил улетел далеко-далеко. Возможно, в сторону Парижа. Дыру застелили снова, по той же методике. Если чиновники считают, что теперь не улетит, то непонятно почему.

Автор материала понимает, что данная статья является оскорблением религиозных чувств людей, верующих в свободный рынок. Но, увы, такова реальность, данная нам в ощущениях.