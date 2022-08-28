Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Рязанской области начали гореть торфяники

Опубликовано 28.08.2022 в разделе комментариев 0

пожар лес торф
В Рязанской области начали гореть торфяники

Собственно, леса в Рязанской области начали гореть в начале августа - жара, дождей нет. Понятно.

Когда горят леса - это очень плохо. Когда начинают гореть торфяники - плохо совсем. Лесной пожар может остановиться из-за сильного дождя, тем более снега. Торфянику - все равно, огонь пылает на глубине в несколько метров, и его не остановишь никак, пока все не выгорит, будет тлеть даже под снегом.

Сейчас в Москве чувствуется только дым, а в Рязани не просто дым - местами даже не видно ничего. И теперь до зимы закончится навряд ли.

Режим ЧС введен уже 22 числа, на тушении пожаров задействовано почти 10 тысяч человек с техникой и авиацией. Небольшую войну можно выиграть... Но если дошло до торфа - это все без толку...

Прямой ущкрб, наверно, подсчитают - сколько лема погибло, сколько земли выведено из оборота, что ценного сгорело.

Косвенный ущерб - это дым, котоым сейчас дышат несколько миллионов человек, обсчитывать никто не будет. Успокоятся на том, что он есть. И ничего не поделаешь...

Утром сегодня в доме черная пыль - копоть. По Рязанскому направлению. В легких она же. Сколько? Не знаю. 

Статистика повышения смертности в августе будет готова не раньше октября. И что толку? Все равно меры медицинского характера никто применять не будет.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
Церковь упорядочит изгнание бесов из граждан
26.08.2022
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать?
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать...
26.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Рязанской области начали гореть торфяники (0)
Юбилей большого всесожжения (0)
1 сентября, а мы еще тверезые... (5)
В США имеют серьезные претензии к Турции (3)
Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву (3)
Косово – это не Крым (2)
Нераспространение ядерного оружия закончилось (3)
Работники ничтожного и вредного труда (11)
Белоруссия готовится стать ядерной державой (15)
Мужчины России массово вымирают. Что с этим делать? (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss