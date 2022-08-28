В Рязанской области начали гореть торфяники

Собственно, леса в Рязанской области начали гореть в начале августа - жара, дождей нет. Понятно.

Когда горят леса - это очень плохо. Когда начинают гореть торфяники - плохо совсем. Лесной пожар может остановиться из-за сильного дождя, тем более снега. Торфянику - все равно, огонь пылает на глубине в несколько метров, и его не остановишь никак, пока все не выгорит, будет тлеть даже под снегом.

Сейчас в Москве чувствуется только дым, а в Рязани не просто дым - местами даже не видно ничего. И теперь до зимы закончится навряд ли.

Режим ЧС введен уже 22 числа, на тушении пожаров задействовано почти 10 тысяч человек с техникой и авиацией. Небольшую войну можно выиграть... Но если дошло до торфа - это все без толку...

Прямой ущкрб, наверно, подсчитают - сколько лема погибло, сколько земли выведено из оборота, что ценного сгорело.

Косвенный ущерб - это дым, котоым сейчас дышат несколько миллионов человек, обсчитывать никто не будет. Успокоятся на том, что он есть. И ничего не поделаешь...

Утром сегодня в доме черная пыль - копоть. По Рязанскому направлению. В легких она же. Сколько? Не знаю.

Статистика повышения смертности в августе будет готова не раньше октября. И что толку? Все равно меры медицинского характера никто применять не будет.