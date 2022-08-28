27 августа глава молдавской оппозиционной партии «Шор» скромнейший Илан Шор заявил о готовности поехать в Россию для участия в переговорах по взаимовыгодному контракту на газ для республики. Он попросил российское правительство и «Газпром» «согреть дома» и помочь Молдавии найти истинную независимость.

- Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику, - заявил Шор, лидер партии "Шор".

Интересный подход.

В октябре 2021-го года «Газпром» заключил с Кишиневом новый долгосрочный контракт, согласно которому закупочная цена пересматривается ежемесячно и рассчитывается с учетом актуальных рыночных котировок. Подписывали договор не насильно, вполне добровольно, без смены ориентации.

Тарифы на топливо для граждан за последний год, по словам президента Майи Санду, выросли в шесть раз. А что поделать? Рыночные же котировки!

На данный момент Кишинев не может вовремя осуществлять выплаты по топливу, а также вернуть накопившийся долг.

И теперь кабинет Санду просит, чтобы котировки сделались не очень рыночными…

Но это же будет калечить молдавскую экономику и унижать граждан – получать газ бесплатно от страны-агрессора! Ну какая же независимость это выдержит?

Думаю, Кишиневу надо обратиться в ЕС за помощью. Или в НАТО – альянс поможет молдавской армии перейти на натовские стандарты…

А.Б.