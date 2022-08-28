Глава Запорожья Е.Балицкий объявил о плане эвакуации людей при аварии на ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти готовы к любому сценарию развития событий на ЗАЭС, включая аварию.
Запорожская АЭС с 18 июля почти каждый день подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины. Они атакуют станцию с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополь.
«Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя», — заявил Е.Балицкий.
Возникает вопрос: а почему огневые точки ВСУ на правом берегу Днепра до сих пор не подавлены?
Почему вторая армия мира уже много месяцев стоит перед Запорожьем и не продвигается дальше? Уже даже администрацию Запорожской области давно сформировали, только вот без самого Запорожья.
Запорожская операция Советской армии в 1943-м году длилась с 10 по 14 октября, трое суток, когда войска Малиновского форсировали Днепр и ночью взяли город.
Не можем повторить?
А.Б.
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Шойга конченая написал 28.08.2022 10:26