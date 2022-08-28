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Московский листок

Пентагон в последние месяцы расширил доставку вооружений на Украину морским транспортом

Опубликовано 28.08.2022 в разделе комментариев 2

украина война всу
Пентагон в последние месяцы расширил доставку вооружений на Украину морским транспортом

Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно этим данным, поставки оружия по морю стартовали через несколько недель после начала российской специальной военной операции, но значительно расширились весной, когда Вашингтон начал предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, для применения которых необходим также постоянный приток боеприпасов.

Морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружений.

По мнению газеты, расширение поставок вооружений подобным способом свидетельствует о том, что в Вашингтоне ожидают затяжного конфликта на Украине, который может "продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет".

Не очень понятно, не является ли транспорт, перевозящий оружие и боеприпасы, законной целью для ВМФ России?

В самом начале СВО официально было объявлено о прекращении судоходства в зоне ее проведения. Почему не останавливать суда, нарушающие этот режим?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лавровский павлин написал 28.08.2022 10:34
Однако. Режим способен дубасить палками митингующих, пытать бутылками из-под шампанского заключенных, травить и расстреливать оппозиционеров. А американцы могут и в морду двинуть, мало не покажется
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(без названия)
Обождать Надобно написал 28.08.2022 10:26
Для начала надобно иметь Военно Морской Флот, с тем чтобы указать ему - ВМФ законные цели. Если ты на лисапеде решил покорить полЕвропы, то твой фамилие шойгЫыыы и имя дурак набитый.
Вы поймите милейший, нельзя ввязываться в драку без оружия, и теперь об Россию вытирают ноги, хорошо что не насилуют на улицах, но вполне, кстати.
Как лепесточки облетают, с русских отпадают права, скоро будут бить в морду прям в аэропорту Еревана, Бишкека, Душанбе, не говоря уж о Лондоне и Париже.
Изгои и без экономики с оружием.
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