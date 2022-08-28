Пентагон в последние месяцы расширил доставку вооружений на Украину морским транспортом

Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно этим данным, поставки оружия по морю стартовали через несколько недель после начала российской специальной военной операции, но значительно расширились весной, когда Вашингтон начал предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, для применения которых необходим также постоянный приток боеприпасов.

Морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружений.

По мнению газеты, расширение поставок вооружений подобным способом свидетельствует о том, что в Вашингтоне ожидают затяжного конфликта на Украине, который может "продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет".

Не очень понятно, не является ли транспорт, перевозящий оружие и боеприпасы, законной целью для ВМФ России?

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