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Московский листок

10 тысяч – пособие или милостыня?

Опубликовано 28.08.2022 в разделе комментариев 1

рабочие. капитализм
10 тысяч &#8211; пособие или милостыня?

Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.

Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами.

Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:

—ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;

—доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей;

—ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;

—единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;

—единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;

Я понимаю, людям, бежавшим от войны, надо на что-то жить. Я рад, что президент моей страны это тоже понимает. Пусть не сразу – выплаты идут только с 1 июля.

Но я в некоторой растерянности: президент моей страны не понимает, что на 10 тысяч рублей в стране, которую он возглавляет, прожить невозможно? Даже тому, у кого есть постоянное жилье, какое-то имущество… А тому, кто бежал сюда – нереально вообще!

Может, как при государе императоре – официально разрешить им просить милостыню в церковной ограде? Иначе вообще никак…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Валька Полстакана написал 28.08.2022 10:38
Действительно, наберут милостыни 7 тыщ к путинской десятке - и добро пожаловать в российский средний класс
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