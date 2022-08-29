Почему меня до сих пор не посадили?

Маленькая реплика не в очередь.

Я ложусь спать поздно, и с 15-го года просыпаюсь с мыслью: «Хотя бы уже было 7 утра! А лучше – 8!»

Поясню, когда в 2015 году меня с товарищами арестовали, то это было что-то вроде акта, объявляющего: «Для нас, фашистской сволочи судов и правоохранительных органов России, в России никаких законов уже не существует! Что хотим, то и будем вытворять!».

Понимаете, в Уголовном кодексе России есть статья 141, требующая считать преступниками тех, кто воспрепятствует участию в референдуме, а те, кто референдум организуют, по закону уже являются его участниками. Мы организовывали инициативную группу для проведения референдума (ИГПР) «За ответственную власть» и я считал, что мы надёжно защищены этой статьёй 141 УК РФ. Так вот, меня с товарищами арестовали и осудили за организацию референдума. То есть фашистская сволочь в Следственном комитете, прокуратуре и судах России знала, что они преступники по статье 141 УК РФ, но этой сволочи было плевать на закон, и на Россию! До 15-го года я считал, что они хоть какую-то видимость соблюдения законов имитируют, а после 15-го и этой иллюзии не осталось.

Я ещё к этому вопросу вернусь, а сейчас закончу мысль, что сегодня в России могут арестовать любого, и этой «правоохранительной» фашисткой сволочи плевать на то, виновен этот человек или нет.

Вот я каждое утро и боюсь ареста.

Второе, что следует понять, эти твари по закону имеют право вторгаться в жилище только днём, а юридический день в России начинается в 6 утра, и эти твари ломятся или ломают двери примерно в это время. Поэтому, если уже 7 утра, то появляется мысль: «Может не сегодня». Понятно, почему мне так милы эти 7 утра, а, особенно, 8?

Но с марта этого года этот страх особенно силён.

Смотрите, эти твари в Думе приняли законы, по которым предусматривается наказание за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК РФ) и распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 280.3). Эти «деяния» наказываются лишением свободы, а под этими деяниями считается просто выражение своего мнения о том, что человек, скажем, за мир и против войны. Я уж не говорю, что этими «законами» Дума даже не плюнула, а просто насрала на Конституцию России, но ведь Кара-Мурзу, Яшина, Ройзмана и других, посадили или сажают именно за подобную «дискредитацию».

А с марта этого года я пишу и пишу о том, что использование Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине является преступлением, запрещённым статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», а преступниками являются депутаты, сенаторы, судьи и прокуроры и «пердизент» - то есть кукловоды артистов, играющих роль убитого президента России Путина В.В. Ну, как ещё можно больше дискредитировать использование Вооружённых сил, и где найти ещё более «заведомо ложной» информации, чем информация о том, что приказы войскам отдавал и отдаёт не президент России, а некие неизвестные лица?

И у меня на сайте в истерике бьются несколько пидарасов («в плохом смысле слова»), которые не могут понять, почему меня до сих пор не арестовали?! Думаю, что они уже и не один донос на меня написали «куда надо».

Понятно, что этот вопрос первым делом интересует меня самого.

Понимаете, дать чему-то объяснение можно только опираясь на что-то безусловное, дать объяснение действиям правоохранительным органам и судам, можно только опираясь на законы. А в России законов нет! Эти твари их не соблюдают! Поэтому и я могу дать только версию, в надёжности которой приходится самому же и сомневаться.

Почему меня не арестовывают по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ? А в моём случае надо доказать, что преступление по статье 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» не совершается. А это доказать невозможно! Я ведь писал заявление в СКР и Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье 353 УК РФ и если бы преступление не совершилось и не совершалось, то мне ответили бы постановлением об отказе возбуждать уголовное дело. А мне просто не отвечают. Нет у СКР доводов опровергнуть обвинение в совершении этого преступления!

Вы мне скажете, что ведь я сам начал с того, что правоохранителям плевать на закон, следовательно, им плевать и на то, совершается преступление по статье 353 или нет! Всё правильно – плевать. Но есть нюанс.

Когда нас в 2015 арестовали, а в 2017 осудили, то вся фашистская сволочь следователей, ментов, прокуроров и судей была уверена, что фашистская власть в России «отлита из гранита». Поэтому, что ни твори по приказу фюреров, а ничего тебе не будет!

А сегодня всё не так. Эту войну выиграть невозможно, ей настанет конец, а вместе с концом потянут в уже реальный суд и тех, кто её развязал, и тех, кто устранял препятствия ведению агрессивной войны. Смотрите, ведь насколько депутаты Думы тупые, а ведь и они вместе с такими же сенаторами никаких законов о войне не прияли, хотя по Конституции обязаны были принять. Насколько кукловоды «пердизента» неизвестны, а ведь и они никакого документа о начала или ведении этой войны не подделали и на сайте президента России не выложили.

То есть начать войну с Украиной ни единый государственный орган России не разрешал и не приказывал!

Следовательно, мой арест для тех, кто меня арестует, и тех судей, кто согласует мой арест, будет устранением препятствия для осуществления преступления «ведение агрессивной войны». А это пособничество преступлению и, соответственно, 20 лет лишения свободы без срока давности.

Судя по всему, на самом верху это понимают, посему делают вид, что нет никакого Мухина, и они о Мухине ничего никогда не слышали.

Таким образом меня арестуют в двух случаях:

- в правоохранительных органах найдётся идиот, который не понимает сказанного выше;

- меня арестуют за что-то другое, однако этот арест будет всё равно устранением препятствия для совершения преступления, запрещённого статьей 353 УК РФ.

Но вы понимаете, что фашизм превратил правоохранительные органы и суды не просто в фашистскую банду, а в тупую фашистскую банду – в банду слабоумных идиотов, посему в России всё возможно.

Ну, а я пока изложил вам свою версию по вопросу, который мучает многих моих читателей.

Не 100%, но хоть что-то.