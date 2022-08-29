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Московский листок

Зеленский провел секретное совещание перед поражением

Опубликовано 29.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Зеленский провел секретное совещание перед поражением

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Ярослава Сподара. Он был назначен заместителем командующего Нацгвардией в мае 2014 года указом исполнявшего обязанности президента Украины Александра Турчинова.

Это единственный публичный итог секретного совещания президента с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте.

В чем секретность?

По некоторым сведениям, скажем так, из источников, которые в России не считаются достоверными, фронт может рухнуть уже в сентябре.

Потери Украины очень велики, фактически ВСУ забрасывают российские войска трупами. Потери РФ и союзников тоже гораздо больше, чем планировали зимой, но разница с Украиной на порядок.

Украина еще может компенсировать потери за счет призыва, но качество солдат и офицеров, приходящих в войска взамен выбывающих оставляет желать лучшего. Тут и недостаточная подготовленность, и сниженная мотивация.

Самых мотивированных солдат поставляли нацбаты, но они, видимо, закончились. Уволенный генерал-лейтенант Сподар как раз и занимался работой с личным составом. А личного состава не хватает теперь…

Ожидается, что украинские войска откатятся от Донецкой гряды, где-то российские войска выйдут за Днепр. Это еще не крушение фронта, но на новых позициях рельеф местности уже не позволяет эффективно держать оборону благодаря естественным препятствиям. Зато российская артиллерия и авиация получат преимущество.

И сколько призванные насильно солдаты будут удерживать заведомо слабые позиции? Это не Донбасс, где окапывались 8 лет, это просто степь. По ней и побегут.

Ничего личного, никакого злорадства - скорей сочувствие к людям, призванным воевать за непонятные интересы под командованием... Да бог знает, под чьим командованием.

А.Б.

 



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