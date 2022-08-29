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Московский листок

Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года

Опубликовано 29.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года

Финансовая поддержка вооруженных сил Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском Министерстве обороны.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года»,— говорится в сообщении издания.

27 августа стало известно, что Великобритания направит Украине шесть подводных беспилотников, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах. 24 августа Великобритания и Норвегия объявили, что передадут Украине дронов на $9,2 млн.

В принципе идея выиграть большую войну на поставках из-за рубежа представляется порочной. Сейчас Украина получает вооружения и военную технику из примерно 50 государств, и можно представить себе разнобой в ее использовании.

К тому же речь идет не о системном вооружении, а по принципу "кто что даст". Это напоминает попытку стильно одеться в секонд-хенде. Наготу прикроешь, но выглядеть все это будет все равно по-нищенски.

Уже в Первую мировую войну значение военной промышленности для воюющей страны было не меньше, чем искусство полководца и подготовка солдат. Во Вторую мировую войну значение оборонной промышленности было уже решающим. А сейчас уже просто определяющим.

Украина же в незалежный период не просто не развивала свою военную промышленность – она ее методично уничтожала вместе с запасами советской военной техники. Генералы и министры обогатились на металлоломе, застройке производственных площадей, и аренде под склады.

А теперь "бескорыстная" помощь Запада отправляет украинцев в долговое рабство на много поколений вперед.

 А.Б,



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