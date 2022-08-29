Бывший мэр Архангельска Александр Донской сообщил, что его задержали вместе с участниками автопробега спорткаров в центре Москвы

Александр Донской сообщил, что его задержание не связано с участием в «несанкционированном» автопробеге. Он заявил, что его задержали, когда он стоял на лестнице Москва-сити после завтрака в ожидании такси.

По словам Донского, его «избили сотрудники правоохранительных органов». Он также утверждает, что его не отпускают из отделения полиции больше 7 часов.

Участники автопробега в Москве, в котором приняли участие более двухсот спорткаров, были задержаны сотрудниками полиции 28 августа. В главном управлении МВД по Москве сообщили, что участники гонок планировали провести несогласованную «массовую публичную акцию».

Надо бы, чтобы полиция арестовывала сразу все пробки – несанкционированные же… Если можно, завтра арестуйте пробку на Волгоградском, я с дачи потом по свободной дороге проеду…

А Александру Донскому я верю – в 2011-м году мы с ним оказались в одном "пыточном автобусе" на Триумфальной. Досталось всем прилично. Потом в отделение "скорую" вызывали всем подряд.

И Донской вел себя достойно. С чего бы ему теперь вести себя иначе?

Что же до пробега дорогих авто – кичиться роскошью в бедной стране неумно.

А.Б.