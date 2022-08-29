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Московский листок

Заводы в европейской части РФ и на Урале сократили потребление электроэнергии на 4%

Опубликовано 29.08.2022 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Заводы в европейской части РФ и на Урале сократили потребление электроэнергии на 4%

Промышленное потребление электроэнергии в июне в европейской части России и на Урале (отвечают за 80 процентов энергопотребления страны) сократилось на четыре процента по сравнению с прошлым годом.

Произошла частичная приостановка работы на автомобильных заводах, металлургических предприятиях и в нефтехимических компаниях, которые столкнулись с санкционными проблемами – вот энергопотребление и упало.

Плановые объемы потребления электроэнергии снижаются в июле в 42 регионах страны. Сильнее всего ситуация ухудшилась в Курской области (минус 20 процентов), Татарстане (минус 12 процентов) и Самарской области (минус 10 процентов), сообщает "Коммерсант".

Июнь стал первым месяцем после начала спецоперации на Украине, в котором наблюдается отчетливое снижение энергопотребления – и, естественно, промышленного производства.

 А.Б.



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