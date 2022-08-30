Шольц решил расширить Европу до Африки

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к радикальной реформе ЕС, которая позволит принять в блок новых членов - страны Западных Балкан, Украину и Грузию.
В своей программной речи о европейской политике в Праге Шольц предложил реорганизацию внешней и налоговой политики ЕС. Он подчеркнул, что голоса всех членов Евросоюза должны иметь примерно одинаковый вес.
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Ну, про одинаковый вес слона и таракана слоны обычно так и говорят. А тараканы почтительно слушают. Вот, к примеру, у нас с Путиным совершенно одинаковое право голоса. Но не сказал бы, что наши голоса "имеют примерно одинаковый вес".
Или, вот, допустим, голос Молдавии и голос Германии... Впрочем, про Молдавию в данном случае, кажется, позабыли.
Но помнят про Грузию, которой для членства в Евросоюзе неплохо бы иметь хотя бы метр европейской территории. Но это, кажется, мало, кого волнует - при желании можно и Египет принять. Просто пока нет желания.
Ну и прием в ЕС Украины, конечно, очень своевременный.
Грузия, если что, маленькая, ее ЕС прокормит. А вот Украина довольно-таки большая, хотя и не настолько большая, как раньше. Но каждый четвертый украинец уже сейчас - беженец, и по большей части в ЕС. Другой каждый четвертый проживает на территоирии, неподконтрольной Киеву. Так что в ЕС предстоит принять Полуукраину. А это дешевле.
Но все же очень дорого. Украинцы, в принципе, европейцы, но очень бедные. А евро впервые за много-много лет дешевле доллара, что отражает состояние европейской экономики.
Самое время расширяться на восток. Один немец расширился как-то до самой Волги. Но ненадолго.
А.Б.
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лгпнгшршщ написал 30.08.2022 00:46
1 Подготовка нескольких прямых заговоров против Путина 2 Подготовка к заговору против Путина путем срыва компании на Украине 3 Тотальная деградация, множество промахов. 4 Завербованность значительного числа руководящего и среднего состава разведками Запада, Китая и Украины, когда ФСБ уже прямо саботирует важные для Путина моменты. 5 Накопление критического числа «жести» за 20 лет, в которой нужно кого-то обвинить, например, ФСБ, а не Путина. Кроме того, сотрудники ФСБ могут быть сакральной жертвой, которую таким образом отдадут народу, но самого Путина не тронут. В последнее время некоторые подконтрольные АП каналы прямо говорят, что ФСБ — проблема России. 6 Накопление критического числа явных преступлений на Украине, в которых нужно обвинить кого-то, но не Путина. Здесь Путину важно оправдаться перед иностранными партнерами - «Я не знал», «Я не могу следить за всей вертикалью». Армию или Росгвардио обвинить можно, но звучать это будет не очень серьезно. 7 Зачистка свидетелей преступлений Путина: от разработчиков до исполнителей, то есть всех цепочек. Эта практически весь оперативный состав. Это тем более имеет смысл, что США обладают данными по сотрудникам ФСБ за 20 лет и могут вбросить эту информацию в любой момент. 8 Концентрация в руках Путина сокращающихся финансовых ресурсов, которые нужны ему для дальнейшего перераспределения, чтобы самому оставаться на вершине пирамиды.
Далее идет обзор методов:
1 Утилизация личного состава ФСБ на Украине или создание нового конфликта 2 Использование кадыровцев, национальных батальонов и т.д. 3 Использование Росгвардии 4 Сокращение в связи «ухудшившимся экономическим положением» с последующей зачисткой 5 Слив компромата другим силовым ведомствам об убийствах их сотрудников со стороны ФСБ 6 Непрепятствие сливу со стороны США данных по сотрудникам ФСБ. А уж желающие, как говорится, найдутся. 7 Передача части финансовых потоков и возможностей другим силовым ведомствам.
rock написал 30.08.2022 00:24
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Верно, но РФ - это СССР и В.Путин - это не И.Сталин.
Не надо сравнивать несравнимые вещи.