Шольц решил расширить Европу до Африки

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к радикальной реформе ЕС, которая позволит принять в блок новых членов - страны Западных Балкан, Украину и Грузию.

В своей программной речи о европейской политике в Праге Шольц предложил реорганизацию внешней и налоговой политики ЕС. Он подчеркнул, что голоса всех членов Евросоюза должны иметь примерно одинаковый вес.

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Ну, про одинаковый вес слона и таракана слоны обычно так и говорят. А тараканы почтительно слушают. Вот, к примеру, у нас с Путиным совершенно одинаковое право голоса. Но не сказал бы, что наши голоса "имеют примерно одинаковый вес".

Или, вот, допустим, голос Молдавии и голос Германии... Впрочем, про Молдавию в данном случае, кажется, позабыли.

Но помнят про Грузию, которой для членства в Евросоюзе неплохо бы иметь хотя бы метр европейской территории. Но это, кажется, мало, кого волнует - при желании можно и Египет принять. Просто пока нет желания.

Ну и прием в ЕС Украины, конечно, очень своевременный.

Грузия, если что, маленькая, ее ЕС прокормит. А вот Украина довольно-таки большая, хотя и не настолько большая, как раньше. Но каждый четвертый украинец уже сейчас - беженец, и по большей части в ЕС. Другой каждый четвертый проживает на территоирии, неподконтрольной Киеву. Так что в ЕС предстоит принять Полуукраину. А это дешевле.

Но все же очень дорого. Украинцы, в принципе, европейцы, но очень бедные. А евро впервые за много-много лет дешевле доллара, что отражает состояние европейской экономики.

Самое время расширяться на восток. Один немец расширился как-то до самой Волги. Но ненадолго.

А.Б.