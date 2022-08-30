Сегодня мы столкнулись с открытым вызовом, вновь брошенным мировым капиталом всему человечеству

Обращение Исполнительного комитета СПР к членским организациям ВФП о проведении международной конференции в целях консолидации трудящихся в борьбе за мир и достойную жизнь людей, чьими руками сегодня и создаются мировые блага и достояния

Уважаемые товарищи, коллеги!

Союз профсоюзов России выражает всемерную поддержку принятому 18-м Всемирным Конгрессом профсоюзов решению о проведении 1 сентября 2022 года акций и мероприятий, направленных на достижение мира во всем мире, на прекращение войн и насилия, на создание условий для доступа гуманитарной помощи гражданскому населению в зоны боевых действий.

Предполагается, что участие широких слоев трудящихся в планируемых акциях по всему мире при поддержке международных профсоюзных объединений должно не только обратить на себя внимание правящих кругов, но и положительно отразиться как на их внутренней национальной политике, так и на внешней.

Однако Союз Профсоюзов России считает, что проведение даже таких масштабных, но единовременных акций, крайне недостаточно для достижения поставленных перед профсоюзными организациями и их объединениями высоких целей. Сегодня, из-за действий отдельных профсоюзов, подконтрольных транснациональным корпорациям и прикрывающихся лживыми лозунгами трудовой солидарности, мировое профсоюзное движение испытывает глубочайший кризис. Формально, мы, как международная организация существуем, но о мировой солидарности трудящихся говорить в нынешних условиях сложно! А, следовательно, и никакого влияния на принятие решений мирового масштаба фактически мы не в силах оказать. Профсоюзное движение разобщено, а Международная организация труда не имеет существенного влияния на принятие международных решений и этим успешно пользуются мировые элиты, действуя от имени народных масс и трудящихся, но в своих эгоистичных интересах!

Настало время положить этому безмолвию конец и вернуть трущимся всего мира право голоса и право решать свою судьбу и судьбу своих государств!

В связи с вышеизложенным и руководствуясь идеями мира во всем мире СПР считает необходимым обратиться к лидерам профсоюзов и их объединений.

Дорогие Товарищи!

Настоящее обращение направлено к лидерам национальных профсоюзов и их объединений, лидерам международных объединений, рядовым членам профсоюзов, простым рабочим и служащим, предпринимателям, являющимся основной движущей силе национальных экономик, создающей основные блага, необходимые для жизнедеятельности людей и для развития общества в целом.

Сегодня мы столкнулись с открытым вызовом, вновь брошенным мировым капиталом всему человечеству. Ещё прикрываясь, изящными лозунгами экспортного варианта западной демократии, никто уже из западных политиков не стесняется конечных целей, развязанного в Европе противостояния между вновь поднявшей голову националистической гидрой и национальными интересами Российской Федерации и других миролюбивых народов, населяющих Евразию. Цель одна: поставить на колени, а если не удастся, то максимально ослабить не только экономику России, её политическое и экономическое влияние в мире, но и национальные экономики Европейского союза и вернуть их под былое влияние Соединенных штатов Америки.

Политические лидеры Соединенных штатов Америки и Европейского союза без оглядки на ущерб собственным национальным интересам стремятся любыми средствами, нанести урон России и ее союзникам. Введенные США и ЕС экономические санкции ударили не только по российской экономике, но отразились на экономиках стран – членов ЕС. В результате необдуманных действий политического руководства экономический ущерб несут простые граждане, люди в интересах, которых и должны в первую очередь действовать лидеры государств. Именно благосостояние собственных граждан должно заботить национальных политиков, а не амбиции мирового капитала.

Союз Профсоюзов России всегда открыто выражал свою поддержку согласованным действиям национальных профсоюзов и международных объединений, направленных на свободу действий профсоюзов и практическое воплощение принципа международной солидарности трудящихся в борьбе за свои трудовые и социальные права.

И сегодня, Союз профсоюзов России вновь обращается к лидерам национальных профсоюзов, их объединений, к лидерам международных объединений профсоюзов, к руководителям Международной организации труда объединиться и выступить единым фронтом в защиту своих национальных интересов, в защиту интересов национальных экономик, в защиту интересов своих членов, поднять флаг международного движения солидарности человека труда во всем мире, за мобилизацию миролюбивых сил против фашизма и разжигаемой империалистами очередной мировой войны.

Наша цель заключается в предотвращении крупномасштабной войны в Европе и ее последствий, включая падение экономик и обнищание населения.

Для достижения поставленных целей Союз профсоюзов России предлагает организовать широкую дискуссию с участием членских организаций ВФП для обсуждения вопросов о месте и роли профсоюзов и их объединений в национальной и мировой экономиках, о новых подходах профсоюзов в деле отстаивания трудовых и социальных прав трудящихся, о роли профсоюзов в принятии решений, касающихся разработки, реализации и оценки национальных и международных стратегий и программ, в том числе политики занятости, отраслевых стратегий, программ регулирования рабочей силы и передачи технологии, практических механизмах международной солидарности трудящихся.

По итогам обсуждения предлагаем провести международную конференцию с участием национальных профобъединений для утверждения позиции ВФП в целях консолидации трудящихся в борьбе за мир и достойную жизнь людей, чьими руками сегодня и создаются мировые блага и достояния.

Искренне надеюсь на поддержку и солидарность,

Генеральный секретарь

Союза профсоюзов России,

член Президентского совета ВФП

Е.А.Куликов