Наступление, которого не было

Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Ведомство утверждает, что украинские войска предприняли попытку наступления и что в результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери.

По данным российского Минобороны, в ходе отражения наступления ВСУ под Херсоном уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Также Украина потеряла более 560 военнослужащих.

Ранее Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. CNN со ссылкой на разведданные США также сообщал, что украинские силы начали операции по формированию необходимых условий «для серьезного контрнаступления».

«Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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Фейк Министерства обороны РФ? Это интересно…

Судя по всему, некий жест отчаяния был – тем более, что о нем СМИ со ссылкой на украинские официальные источники сообщали сильно заранее. Тут же и Зеленский только что провел совещание с силовиками. Наверно, что-то там они решили…

Но масштабы потерь ВСУ говорят, что серьезной подготовки большого наступления не было. По официальным украинским данным ВСУ теряют в сутки до 200 военнослужащих, а тут во время наступления потеряли 560. Это не тот масштаб потерь.

И либо это все, на что сегодня способны ВСУ, либо следует ожидать серьезных попыток на других направлениях, возможно, неожиданных.

А.Б.