Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наступление, которого не было

Опубликовано 30.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Наступление, которого не было

Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Ведомство утверждает, что украинские войска предприняли попытку наступления и что в результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери.

По данным российского Минобороны, в ходе отражения наступления ВСУ под Херсоном уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Также Украина потеряла более 560 военнослужащих.

Ранее Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. CNN со ссылкой на разведданные США также сообщал, что украинские силы начали операции по формированию необходимых условий «для серьезного контрнаступления».

«Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

***

Фейк Министерства обороны РФ? Это интересно…

Судя по всему, некий жест отчаяния был – тем более, что о нем СМИ со ссылкой на украинские официальные источники сообщали сильно заранее. Тут же и Зеленский только что провел совещание с силовиками. Наверно, что-то там они решили…

Но масштабы потерь ВСУ говорят, что серьезной подготовки большого наступления не было. По официальным украинским данным ВСУ теряют в сутки до 200 военнослужащих, а тут во время наступления потеряли 560. Это не тот масштаб потерь.

И либо это все, на что сегодня способны ВСУ, либо следует ожидать серьезных попыток на других направлениях, возможно, неожиданных.

А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года
Европейской помощи Украине хватит максимум до конц...
30.08.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос (0)
Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года (0)
Покушения на убийство не было, только лишение свободы (0)
Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню (0)
Евро перестали быть деньгами (0)
Наступление, которого не было (0)
Сегодня мы столкнулись с открытым вызовом, вновь брошенным мировым капиталом всему человечеству (2)
Шольц решил расширить Европу до Африки (8)
Издевательский праздник (2)
Заводы в европейской части РФ и на Урале сократили потребление электроэнергии на 4% (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss