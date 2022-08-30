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Московский листок

Евро перестали быть деньгами

Опубликовано 30.08.2022 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Евро перестали быть деньгами

Сотрудники финской таможни изъяли у жителя Санкт-Петербурга по имени Юрий €1390 наличными на границе, сообщает «Фонтанка». Как передает издание, об аналогичных случаях рассказывают пользователи чата «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы.

Инцидент произошел, когда россиянин возвращался домой на автомобиле через пункт Ваалимааа — Торфяновка. Со слов Юрия, когда он прошел паспортный контроль, таможенники поинтересовались, сколько денег наличными он везет, а затем изъяли купюры в евро, сославшись на санкции Евросоюза.

Сотрудники показали Юрию выдержку из Таможенных правил Финляндии, где говорится, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен» за исключением личного пользования, под которым подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок. Личным пользованием не вывоз «неиспользованных денежных средств физического лица, возвращающегося домой в Россию». У запрета нет нижнего предела, «санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», говорится в документе.

Юрию предложили либо передать изъятые деньги на границе кому-то, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и позже забрать их при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.

То есть евро больше не деньги, а расчетные знаки ЕС.

Раньше вы могли вообще ездить через границу, имея просто деньги на карточке. Теперь россиянам карточки заблокировали, остаются только наличные. Но они, оказывается, принадлежат не россиянам, а Евросоюзу.

Остается только такой уже забытый механизм, как чеки Америкен Экспресс. Их можно конфисковывать сколько влезет – они на предъявителя. И вроде бы пока россиянам обналичивать чеки не запретили. Пока. Там идентификация по паспорту…

 А.Б.



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