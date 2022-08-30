Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню

Опубликовано 30.08.2022 в разделе комментариев 0

тайвань китай. сша
Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню

И отказались от контактов с Тайбэем по военной линии, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности в регионе, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, речь идет о 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух".

Дипломат призвал США "немедленно прекратить продажу оружия Тайваню и контакты с ним по военной линии, перестать создавать факторы, которые способны спровоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе, и на деле подкрепить заявление правительства США о неприятии независимости Тайваня".

При этом Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай "будет и впредь принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности".

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь Тайваню в сфере безопасности, хотя США по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года
Европейской помощи Украине хватит максимум до конц...
30.08.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос (0)
Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года (0)
Покушения на убийство не было, только лишение свободы (0)
Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню (0)
Евро перестали быть деньгами (0)
Наступление, которого не было (0)
Сегодня мы столкнулись с открытым вызовом, вновь брошенным мировым капиталом всему человечеству (2)
Шольц решил расширить Европу до Африки (8)
Издевательский праздник (2)
Заводы в европейской части РФ и на Урале сократили потребление электроэнергии на 4% (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss