Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню

И отказались от контактов с Тайбэем по военной линии, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности в регионе, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, речь идет о 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух".

Дипломат призвал США "немедленно прекратить продажу оружия Тайваню и контакты с ним по военной линии, перестать создавать факторы, которые способны спровоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе, и на деле подкрепить заявление правительства США о неприятии независимости Тайваня".

При этом Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай "будет и впредь принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности".

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь Тайваню в сфере безопасности, хотя США по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости.

А.Б.