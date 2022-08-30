Покушения на убийство не было, только лишение свободы

29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика, который попросил убрать с прилавков просроченные продукты.

"По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщили в следственном управлении.

Пока следователи по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы.

А почему не о покушении на убийство?

Человек, запертый в холодильнике, обычно умирает от переохлаждения. Сроки наступления смерти в такой ситуации изучал еще доктор Менгеле на примере заключенных концлагерей.

Но СК проявляет очевидный гуманизм: запереть пацана в холодильнике – это ж не листовку в поддержку Навального распространить. Здесь избирательный подход нужен…

А.Б.