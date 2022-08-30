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Московский листок

Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года

Опубликовано 30.08.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Зеленский провел секретное совещание перед поражением https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Бывший мэр Архангельска Александр Донской сообщил, что его задержали вместе с участниками автопробега спорткаров в центре Москвы https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Сегодня, 29 августа — Международный день борьбы против ядерных испытаний https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Заводы в европейской части РФ и на Урале сократили потребление электроэнергии на 4% https://forum-msk.org/material/news/1...



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