Если вам кажется, что чего-то на свете никогда не было, это уже много раз было;)

Однажды, в одной большой-большой стране возникли проблемы.

На её южных границах, в соседней стране, начались беспорядки и часть северо-восточных территорий объявили независимость от этой южной страны. У них были тесные связи с большим северным соседом, один язык и одно видение будущего для себя и своих детей. Но в Южной Стране им отказывали в равноправии и возможности говорить на родном языке и вести дела с соплеменниками на севере.

Южная страна отказалась признать независимость северо-востока и начала военную операцию, обозвав проживающих там мятежниками и бунтовщиками.

С севера на мятежные земли ехали добровольцы, шли поставки продовольствия и вывоз беженцев. Руководство северной страны отказывалось признать независимость территорий соседа и брать их в состав своей страны, опасаясь военных действий и ухудшения отношений со всем миром.

Но, прошло восемь лет и ничего не изменилось.

Северо-восточные территории продолжали считать себя независимыми от своего бывшего хозяина, Южной Страны. Северная страна, видя, что ситуация не решается, решила признать территории и принять их в состав своих.

Тогда южный сосед перекрыл воду на северо-восточные территории и заблокировал торговлю.

Общество Северной Страны раскололось.

Кто-то кричал, что пора наказать этих проклятых южан, а кто-то, что эти северо-восточные территории нам совсем не нужны и не стоит из-за них ругаться со всем цивилизованным миром. Партии демократов и консерваторов разделились, родственники проклинали друг друга и только армия, верная долгу и приказу…

Под знамёнами славного генерала Тейлора, вышла из Корпус-Кристи и перешла Рио-Гранде! Одновременно, доблестный флот США установил блокаду мексиканских портов!

Так началась американо-мексиканская война 1846-1848 годов:)))

В результате которой Мексика потеряла 55% своей территории, а в США перешли территории современных штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта.

Северо-восточной мятежной территорией, как вы уже наверное догадались, был современный штат Техас.

Произошедшее привело к серьёзным реформам общества в Мексике. В частности, к отмене преследования протестантов в официально католической стране. В США история американо-мексиканской войны 1846-48 годов является предметом гордости и никто не оспаривает суверенитет современных США над Техасом и остальными южными территориями. Торговые ограничения были сняты с США всем миром где-то через три года после завершения конфликта.

Если вам кажется, что чего-то на свете никогда не было, это уже много раз было;)

И если вы вдруг стыдитесь действиями своей страны сейчас, постыдитесь ещё и за действия США тогда. Считаю, даже стоит от них потребовать вернуть шесть штатов обратно Мексике. Возможно, они вас послушают, но это не точно:)))