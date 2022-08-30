Я очень давно в градозащитном движении. И привыкла к тому, что застройщики устраивают нам травлю и стараются всячески давить на нас. И я всегда относилась к этому довольно спокойно.

Но сейчас ситуация у меня экстраординарная.

Я уверена, что меня хотят убить.

Или просто уничтожить физически, или при помощи коррумпированной полиции, застройщики с которыми я борюсь, хотят уничтожить меня, моего мужа и моего сына. И уничтожить меня хотят именно за мою градозащитную деятельность.

История ситуации такова, в 2019м году я смогла раздобыть информацию, о том что застройщики Мефедов и Маталыга планируют уничтожить историческое здание (доходный дом Булошникова, на Большой Никитской улице, что привело бы к утрате облика полностью сохранившейся исторической московской улицы.

Нам с моими друзьями из "Архнадзора" и других градозащитных организаций, удалось поднять общественное мнение, привлечь политиков, СМИ и добиться отмены вандального проекта.

С этими же застройщиками Мефедовым и Маталыгой, мы находимся в конфликте еще по трем адресам, где они планируют уничтожение исторической Москвы и высотную застройку. Это Романов переулок д. 7 (усадьба Орлова) застройщики планируют пристройку к двухэтажной усадьбе 8 этажного строения), Вознесенский 6 (флигель усадьбы Сумарокова-Голицына) Мефедов с Маталыгой выкупили у Юдашкина и разделили участок территории памятника, Леонтьевский пер. 2/26 (усадьба Позднякова-Юсуповых, застройщики планируют реконструкцию с увеличением объема) . Ранее, в 2017 году эти же застройщики снесли усадьбу Неклюдовой на Малой Бронной 15Б.

По стечению обстоятельств, эти же самые застройщики владеют зданием по адресу Спиридоньеский пер. 17, соседним с моим домом. Там они первоначально не планировали изменения габаритов здания, которое они купили у находившегося там ранее банка, а планировали только изменение внутренней планировки. И проект у них был только на это. Однако после запрета уничтожения дома Булошникова, планы у застройщиков изменились, и они без всяких документов надстроили два этажа, в результате чего, в жилые комнаты моей квартиры и квартир еще нескольких моих соседей, полностью перекрыт доступ солнечного света.

Когда мы с соседями обнаружили что перед нашими окнами теперь глухая стена, мы провели собрание собственников жилья, запретили любое использование нашей придомовой территории для нужд соседней стройки и начали обращаться к городским органам по поводу незаконной застройки.

С этого момента застройщики против нас развязали настоящий террор. Они многократно ломали шлагбаум на въезде в наш двор, перекрывали своими машинами проезд на нашу дворовую парковку, несколько раз разбивали стекла в двери подъезда, пытались захватывать части нашей дворовой территории, мне, моему мужу и моему сыну, многократно угрожали убийством и избиениями. Мужа в прошлом году ударили заточкой в руку, во время очередного конфликта с людьми застройщика. Уже два года не проходит и недели чтобы не было какой-то провокации или нападения людей застройщика на нашу территорию. Причем в приватных разговорах наши враги прямо говорят, что это их месть за "дом Булошникова".

Два года я не могу никуда уехать. Невозможен никакой летний отдых и даже отдых на выходной день. Чтобы покинуть дом, приходится обязательно договариваться с друзьями о дежурстве у нас дома. Моя свекровь, любимый детский врач всей центральной части Пресненского района, проработавшая более 30 лет в поликлинике Филатовской больницы, и недавно ушедшая на пенсию, из-за происходящего, пережила в прошлом году тяжелый гипертонический криз. А потом была вынуждена, в 77 лет, уехать из своего дома жить к сестре. Я сама, в этом году оказалась в больнице после того, как потеряла на улице сознание. С давлением под 190.

Но то, что началось в этом году, превзошло все что было до этого.

Во-первых, застройщики, понимая, что мы не намерены сдаваться, наняли откровенных бандитов которые атакуют нашу квартиру с крыши их строения, ежедневно угрожают убить нас, проникнуть в нашу квартиру. Нам разбили окно обрезком стальной трубы, ранив моего мужа в голову. Практически ежедневно в окно моей квартиры бросаются помидоры и яйца, распыляют в квартиру огнетушитель на днях нас закидали еще обломками кирпича ранив мужа и нашего товарища находившегося у нас в гостях, а мне попавшим в лицо осколком кирпича сломали стоматологический мост.

Позавчера, была попытка проникнуть к нам в квартиру через окно. Муж зашел в комнату и успел отогнать человека, который по строительным балкам залез непосредственно к нашему окну. Хотел он проникнуть внутрь или что-то кинуть, осталось к счастью неизвестным.

Я боюсь выходить в свой собственный двор, поскольку там постоянно находятся люди мне угрожавшие и нападавшие на мою квартиру.

Вторая линия застройщиков, это продажные полицейские. Участковые, которые в течение нескольких лет никак не реагировали на наши обращения, теперь перешли к открытой поддержке застройщика. Моего сына по оговору со стороны именно тех, кто нападает на нашу квартиру задерживали на 15 суток, я сама провела ночь в ОВД, после того как участковые задержали меня в моём дворе, когда я не давала застройщикам оградить забором часть нашей придомовой территории. При этом полицейские заявили, что я пьяная. Разумеется медицинское освидетельствование показало, что я была совершенно трезва. Сейчас по оговорам людей застройщиков утверждающих, что мы им угрожаем, Пресненское ОВД завело дело против моего мужа и моего сына.

Я совершенно ясно понимаю, что данные застройщики, решили меня и мою семью физически уничтожить. Для того чтобы мы не мешали им уничтожать историческую Москву.

Я могу точно сказать, что самоубийством я и мои близкие кончать не собираемся и никаких причин для пожара в моем доме нет. Говорю это на случай, если бандиты решат проникнуть ко мне в дом через окно и имитировать, то или другое.

Я прошу вашей помощи. Я прошу максимально распространить мою историю. И я прошу вас сделать то, что в ваших силах для помощи нам в нашей борьбе. Если вы можете привлечь СМИ, это очень важно. Если вы можете задействовать политиков, прекрасно. Если вы можете написать письма в мою поддержку с описанием ситуации на имя Президента, это очень полезно. Если вы лично, можете найти время чтобы приезжать и помочь дежурить у меня дома, чтобы не допускать нападений на нас, я буду очень благодарна.

Вместе мы огромная сила. И я верю, что мы победим.

Елена Ткач, координатор московской секции ВООПИК.