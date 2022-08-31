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Московский листок

А нужны ли Россия, Беларусь и Украина как таковые?

Опубликовано 31.08.2022 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

фашизм ссср война
А нужны ли Россия, Беларусь и Украина как таковые?

Очуметь! Волосы поднимутся дыбом у иного «патриота» от такого заголовка. Но не будем нервничать, и во всем спокойно разберемся. И когда прочитаем до конца, тогда и будем очумевать (а может быть, уже не будем).

Ведь главный смысл в чем?!... В хорошей жизни ваших родных, - мамы, отца, жены, детей и так далее, ну и себе на рыбалку, - и смысл в достатке вашего муниципалитета, и где обитаете подавляющую часть жизни. А какое дело до московских, киевских или минских порядков, и когда ваш родной город или село находятся, извините, в г…е – это еще вопрос.

Поэтому давайте отделим зерна от плевел. Допустим, Россия, Беларусь и Украина исчезают… и Советские Соединенные Штаты появляются на их месте, и когда никаких чиновничье-олигархических перегородок и присосок. А области-края, - хоть Полтавская, хоть Гродненская, хоть Оренбургская и так далее, - выходят сразу на маленькую, но эффективную столицу типа Вашингтона или Бонна. Ее можно построить в любом месте по согласованию сторон.

Ну и, что такого страшного произойдет?!.. Что, Луна упадет на Землю?!.. Да ничуть! Наоборот, одна лепота. С одной стороны, и большой рынок на три народа, и без которого не выжить в мировой конкуренции; а с другой стороны, передаточных звеньев все равно три (муниципалитет-регион-столица). К демократии явно поближе. Поэтому еще раз – а читатель точно уверен, что ему нужны нахлебники в виде Москвы-Киева-Минска?!.. Ну, если он принадлежит к буржуазным и столичным мажорам, может быть. А если читатель зарабатывает копейку честным трудом – это еще с какой стороны посмотреть.

***

Хотите ходить именно в вышиванке?!.. Да хоть с утра до вечера, и никто не запрещает. Хотите петь «Я русский» Шамана?!.. Да, блин, пойте хоть во сне. Можете написать диссертацию, чей борщ; и может быть, даже белорусский. А вот что касается процветания местной жизни – это еще отдельный разговор.

Но чтобы понять это, и для картины маслом, надо разобраться с базовыми проблемами глобализма; и что касается левых активистов особенно, насчет знаменитой проблемы Ленин (национальное строительство) – Сталин (культурная автономия). А отсюда и местная жизнь представит в новом свете.

Истина конкретна. Что было верным вчера, неверно сегодня. Диалектика производительных сил и производственных отношений. Поэтому современный глобализм – это хорошо, и нечего чушь пороть. Бессмысленно выращивать бананы в тундре, а лес перерабатывать в Сахаре. Конечно, если сильно постараться, то можно попробовать; но тогда будет явное страдание дебилизмом. Вопрос совершенно в другом – а какой глобализм?!.. Что под этим подразумевать?!.. Это еще бабушка надвое сказала.

То есть, две концепции глобализма общеизвестны, и когда были мировой коммунизм, с одной стороны - и мировой капитализм, с другой стороны. Пик противостояния этих концепций и был в двадцатом веке, и когда Советский Союз с одной половиной мира был против США с другой половиной мира. И вроде бы, вторая половина победила. Тогда вопрос – а какого ж такого все пошло наперекосяк?!.. Какого ж такого мир дошел до жизни такой, и когда все катится в тартарары в связи с мировым кризисом?!.. Ведь Советский Союз отсутствует уже тридцать лет, и капитализм вроде бы должен вырваться на стратегический простор. Ан нет! Вместо вечного процветания и «конца истории» - бардак и тупик. Странно, не правда ли.

А дело в том, что коммунистическая концепция не сработала не потому, что была неверной изначально – а лишь потому, что была первичной и незрелой. Это разные вещи абсолютно. Образно, но верно говоря, медвежонок слабее матерого волка. Но если медвежонок вырастает в медведя, никакой волк не устоит. А раз так, то капитализм и является волком. На большее сил не хватает, и его исторический ресурс исчерпан. И если коммунистическая концепция перейдет в зрелую и вторую стадию (то бишь, в медведя) – то капитализму уже полный карачун. Поэтому коммунистический глобализм неизбежен. За ним будущее.

Тогда следующий вопрос. А чем отличается медведь от медвежонка конкретнее, и в нашем контексте?!.. А вот именно переходом от первого Советского Союза к Советским Соединенным Штатам. Да, Ленин был прав в свое время и в своем месте, и когда построил первый Союз на базе крупных наций с соответствующими привилегиями. Время было такое. Если те же крестьяне-украинцы не получили бы государственность, то перешли бы на сторону Гитлера. Уже Советский Союз проскочил еле-еле, и Бандера скуковался с нацистами все равно – но проскочил. Поэтому Союз и выиграл вторую мировую войну.

А теперь другой расклад, и время этакой сталинской культурной автономии пришло. То есть, производительные силы развились до такого уровня, что главным фактором становится отдельный человек со своей семьей; разве что, и еще лучше, с соответствующей местной инфраструктурой. Уже пофиг, украинец ли ты в вышиванке, или русский с балалайкой, и общий цивилизованный уровень выстроен. Еще раз, хотите культурную автономию в виде вышиванки, борща и балалайки, да на здоровье. Наслаждайтесь. А вот какой ты специалист конкретно; какова твоя семейная структура, и позволяет ли жена пить водку каждый день, или заставляет зубрить учебники для повышения квалификации – это уже другой разговор. Поэтому семейные, областные и муниципальные инфраструктуры приобретают гораздо большее значение! И нужно ли в таких условиях лишнее передаточное звено в виде столиц крупных наций – это еще бабушка надвое сказала.

Одним словом, если соседний муниципалитет или область зарабатывают больше при прочих равных условиях, - нужна социалистическая плата за ресурсы, и автор писал об этом много раз, - то и молодцы. Поэтому одно отдельно, другое отдельно. Вышиванки и балалайки с прочими «патриотизмами» отдельно – непосредственные и умные люди отдельно. Кто поработал хорошо, тот и покушал хорошо. И все это вместе и называется Советскими Соединенными Штатами, и с соответствующим расширением рынков. Или Советским Союзом второго поколения, и одно и то же.

***

Почему украинцы сопротивляются все же достаточно ожесточенно, и насчет так называемой СВО?.. Да потому что менять шило на мыло никакого особенного толку. Что украинский МРОТ, что единороссовский, да без большой разницы, и одна нищета.

А вот если семейный доход на востоке был бы даже большим, чем на западе; да уральский или сибирский муниципалитет, и где живет рядовой трудящийся, был бы процветающим с современными домами, парками, бассейнами, хорошей медициной и современными школами, и не хуже московских или киевских – тогда и нахрен воевать-то?!.. От добра добра не ищут. Ну и пусть Полтава, Винница или Харьков будут частями этих самых Советских Соединенных Штатов. Если хорошие условия будут и здесь – да сдался Зеленский с нациками, как собаке пятая нога.

Следовательно, что такое Советские Соединенные Штаты конкретнее, и хотя бы в виде выборов вплоть до трудовых коллективов, и которые дают полный простор для стратегий диверсификации и вертикальной интеграции с платформенной бизнес-моделью, еще будет последующий разговор. Но пока в целом, назревший социализм второго поколения – это цивилизованный бизнес, и не имеющий никакого отношения к уравниловке первого Советского Союза. (Ничто не появляется с первого раза, и капитализм заходил на феодализм тоже несколько раз от Ренессанса и Реформации до Наполеона. Тогда почему капитализму модифицироваться можно, а социализму нельзя.)

А пока ясно одно. А нахрена нужна вся эта буржуазно-шовинистическая бодяга в виде «великой России», «неньки-Украины», «Белой Руси» и прочая мудота?!.. Деньги-то где?!.. Хорошая работа и социальные блага где?!.. Качественные товары по нормальной цене где?!.. Приличные пенсии и стипендии где?!.. А в одном месте пониже спины. Ну и, тогда почему бы не заменить всю эту бодягу на Советские Соединённые Штаты?!.. Риторический вопрос.

А раз так, не будем нервничать, и во всем спокойно разберемся. Никто не отрицает культурное разнообразие. Не хотите говорить по-русски или по-украински – да и флаг в руки. Можно общаться хоть по-японски, разве что с переводчиками. Вопрос совершенно в другом. А нахрена нужны вообще паразитарные перегородки в виде Москвы-Киева-Минска?!.. Что, мажоры появляются, что очень умные?!.. Да не смешите людей. Поэтому, если Полтава или Гродно хотят торговать с Хабаровском или Омском напрямую, то и пусть торгуют без посредников, и в рамках Советских Соединенных Штатов. А если возникнут вопросы, то единая федеральная столица зависит и от депутатов Полтавы с Гродно, и от депутатов Хабаровска и Омска. Путины и Зеленские не нужны от слова «совсем».

Итого. А кто сказал украинцам и россиянам, что посредники в виде Путиных-Зеленских-Лукашенко не разводят их как лохов?!.. Риторический вопрос. Эти посредники настраивают «своих» против «чужих»; а сами гребут нехилую денежку, выставляясь радетелями отечества. И наоборот, если Полтава, Гродно, Хабаровск и Омск поговорят друг с другом напрямую, и без «национальных» посредников - весьма вероятно, что многие недоразумения снимутся; и окажется, что делить-то особенно и нечего. Обо всем можно договориться нормально.

Вот и окажется, что нужны ли Россия, Беларусь и Украина как таковые — это еще большой вопрос. А не послать ли все это разделение рынков лесом; и организовать единый, мощный и конкурентный рынок в рамках Советских Соединённых Штатов, единственно способный выжить в условиях глобальной конкуренции.

Ну и, будем «патриотически» очумевать, или стоит хотя бы задуматься?!.. Истина конкретна; и что было непререкаемым авторитетом вчера, может быть устаревшим сегодня.



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