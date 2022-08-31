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Московский листок

В США зондируют почву для ударов по российской территории

Опубликовано 31.08.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
В США зондируют почву для ударов по российской территории

США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь России и разрешить Украине провести такие атаки, заявил американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.

Он назвал "огромной стратегической ошибкой" требование Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы.

"Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость", — сказал Арнольд.

По мнению военачальника, ВСУ следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России".

Ясно, что старый перец говорит не от своего имени, а зондирует почву - как относиться к тому, что может начаться война по полному профилю?

А удар, скажем, по Воронежу или Москве - это уже не спецоперация, это уже война. Хотя, формально, если задуматься, то уже удары по Севастополю - это ясное и четкое основание для объявления войны. Если бы у нас в стране был парламент, то там давно бы подняли этот вопрос - что это за спецоперация такая?

По большому счету, войну надо было объвлять уже после первого удара по Белгородской области. Это если исходить из нормы закона.

Но тогда изменится и правовой статус стран, поставляющих Украине вооружения и военную технику. Допустим, появится возможность топить транспортные суда, перевозящие вооружения или бомбить железнодороджные узлы в странах, через территорию которых идут поставки. Эти страны, разумеется, смогут на этом основании тоже объявить войну России - и спецоперация перерастет в мировую войну.

И если спецоперация не будет завершена в самом ближайшем времени, то именно так все и произойдет.

А.Б.



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