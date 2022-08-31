Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МАГАТЭ получит доступ к ЗАЭС

Опубликовано 31.08.2022 в разделе комментариев 0

аэс запорожье
МАГАТЭ получит доступ к ЗАЭС

Сегодня, как передало агентство Reuters, автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Как сообщил ТАСС во вторник источник в ООН, знакомый с деталями работы миссии, в ее состав вошли представители десяти стран - Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции - представители России и Украины в миссию не вошли для обеспечения ее нейтральности и беспристрастности.

Возглавляет делегацию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

США считают "наименее рискованным планом действий" в ближайшем будущем "контролируемое отключение" реакторов на станции.

В ходе брифинга в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что власти США призывают временно заглушить реакторы на ЗАЭС и надеются, что Россия согласится на создание демилитаризованной зоны вокруг станции.

Замечательно, но при чем тут США? Они что, участники конфликта или нейтральная международная организация?

США могут в одностороннем порядке прекратить обстрелы ЗАЭС, просто перестав поставлять Украине вооружения. Но об этом речи, почему-то не идет...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Европейской помощи Украине хватит максимум до конца года
Европейской помощи Украине хватит максимум до конц...
30.08.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Предал, не сознавая, что совершает предательство (0)
США ускорят поставки вооружений Тайваню (0)
Посмертная реанимация электроники (1)
МАГАТЭ получит доступ к ЗАЭС (0)
В США зондируют почву для ударов по российской территории (0)
А нужны ли Россия, Беларусь и Украина как таковые? (1)
Умер Горбачев (14)
Я уверена, что меня хотят убить (5)
Если вам кажется, что чего-то на свете никогда не было, это уже много раз было (3)
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss