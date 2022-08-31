МАГАТЭ получит доступ к ЗАЭС

Сегодня, как передало агентство Reuters, автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Как сообщил ТАСС во вторник источник в ООН, знакомый с деталями работы миссии, в ее состав вошли представители десяти стран - Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции - представители России и Украины в миссию не вошли для обеспечения ее нейтральности и беспристрастности.

Возглавляет делегацию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

США считают "наименее рискованным планом действий" в ближайшем будущем "контролируемое отключение" реакторов на станции.

В ходе брифинга в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что власти США призывают временно заглушить реакторы на ЗАЭС и надеются, что Россия согласится на создание демилитаризованной зоны вокруг станции.

Замечательно, но при чем тут США? Они что, участники конфликта или нейтральная международная организация?

США могут в одностороннем порядке прекратить обстрелы ЗАЭС, просто перестав поставлять Украине вооружения. Но об этом речи, почему-то не идет...

А.Б.