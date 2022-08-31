Посмертная реанимация электроники

Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.
Чудесная мысль. Вот только электронная промышленность ьнаша не просто уже умерла, а уже и кости сгнили. Так что речь пойдет о приукрашивании покойника.
Причем электроника наши не просто уничтожалась, а подверглась разгрому как швед под Полтавой.
И сейчас чисто монетарные подходы, увы, не сработают. Можно дать много денег, даже очень много денег, и их обязательно освоят, все до копеечки, и отчеты напишут, и яхт себе накупят. А электроники отечественной как не было, так и не будет.
Надо почаще профессоров сажать и специалистов из страны выдавливать. А теперь... Ну, можно попробовать нанять узбеков.
А.Б.
|
|
буровик написал 31.08.2022 12:28
.
Можно и узбеков...
В других отраслях они себя отлично показали.
Как пример - бурение на нефть и газ, различные работы на добывающих скважинах и т.п.
Эриэл груп короче...
Всех вытесняет.
Работают хорошо, в основном.
.
Короче - надо однозначно кого-то нанять.
Кого угодно но только не русских.
Ни в коем случае не русских.
Можно даже татар, но ни в коем случае не русских.
Если процент русских превышает определенный порог - любое производство скатывается в аут и сдыхает.
.
Это давно поняли в нефтянке, только она у нас остается успешной - русских на промысле обычно меньшинство.
Я технологию имею в виду.
Шофера, жырные, тупые, русские, нагадить могут, но не так как геологи хотя бы...
.
Сам в бурении - в городке у нас двое русских из ~40 человек.
Оттого работа идет гладко, с ускорением.