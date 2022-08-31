Посмертная реанимация электроники

Власти России планируют выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, уже разработаны долгосрочные планы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.

Чудесная мысль. Вот только электронная промышленность ьнаша не просто уже умерла, а уже и кости сгнили. Так что речь пойдет о приукрашивании покойника.

Причем электроника наши не просто уничтожалась, а подверглась разгрому как швед под Полтавой.

И сейчас чисто монетарные подходы, увы, не сработают. Можно дать много денег, даже очень много денег, и их обязательно освоят, все до копеечки, и отчеты напишут, и яхт себе накупят. А электроники отечественной как не было, так и не будет.

Надо почаще профессоров сажать и специалистов из страны выдавливать. А теперь... Ну, можно попробовать нанять узбеков.

А.Б.