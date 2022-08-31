США ускорят поставки вооружений Тайваню

Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню, избавиться от бюрократических препятствий. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс.

Белый дом одобрил продажу Тайваню 10-ти систем вооружений, которые он еще не получил - некоторые из них не будут поставлены до конца десятилетия.

Украина, ряд стран Ближнего Востока и Восточной Европы "опережают Тайвань в очереди" за некоторыми американскими вооружениями и техникой.

В Конгрессе рассматривается законопроект, касающийся увеличения помощи Тайваню, включая финансовую поддержку. Так, в случае "агрессии" со стороны Китая планируется направить $4,5 млрд военного финансирования Тайбэю и ввести санкции против Пекина.

Как можно понять, ситуация вокруг Тайваня развивается пока по украинскому сценарию, только медленней. Но масштаб ожидается более внушительным...

А.Б.