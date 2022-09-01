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Московский листок

За усердие в репрессиях

Опубликовано 01.09.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина европа война киев
За усердие в репрессиях

Главной новостью стало полное отключение воды во всем городе.

Власти уже не сваливают вину на обстрелы, а признаются, что произошла авария на водозаборе, и сроки включения воды неизвестны.

В соцсетях многие считают, что главной причиной отключения стала полная непригодность воды из лимана, которая вредит сетям намного больше, чем отсутствие воды.

На этом фоне особенно болезненно позвучала информация о закрытии нескольких точек по раздаче питьевой воды. По все вероятности, там доочищали воду из водопровода, и отключение центрального водоснабжения стало причиной их закрытия.

В воскресенье в Николаев приезжала Ирина Верещук. По некоторым данным ее приезд должен был погасить скандал между Сенкевичем и региональным омбудсменом Хмельницкой, которая обвинила городские власти в отвратительных условиях для беженцев.

Для того, чтобы притушить этот скандал, она привезла обещания выделить дополнительные средства на хостелы и убежища.

Городские власти подсластили пилюлю для безработных, включив их в список имеющих право на получение гуманитарки.

Правда, для того, чтобы попасть в этот список, нужно быть официально зарегистрированным в центре занятости, а таких в Николаеве всего..1800 человек.

Если учесть признания Кима, что 80 процентов николаевцев потеряли работу, то цифра явно не соответствующая масштабу нуждающихся.

Но учитывая и без того огромные очереди за гуманитаркой, в которых дерутся и скандалят отчаявшиеся пенсионеры, проблем с получением пакетов с продуктами заметно прибавится.

Если еще неделю назад городские власти отказывались от идеи принудительной эвакуации населения, то сейчас об этом все громче и громче звучат голоса из Киева, которые включили Николаевскую область в число критических, наравне с Харьковской и Запорожской.

За усердие в репрессиях главу Николаевского СБУ Неведрова повысили до генерала.

Понятное дело, ни в одной области не идут таким потоком сообщения о задержаниях пожилых людей, которые «пророссийски высказываются в соцсетях». Да и «корректировщков» хватают почти ежедневно.

Сквозь зубы власти признали потерю Благодатного, от которого до Николаева всего 32 километра.

Но при этом продолжают «наступать на Херсон, прорывая очередные линии обороны на пути к Херсону.

Но в это не верят даже самые отъявленные городские «патриоты».



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