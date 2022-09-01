Чем наступает Украина?

"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", — сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также рассказали о потерях украинской стороны при попытке контрнаступления в минувшие два дня:
—более 1700 военных убитыми;
—два Су-25;
—Су-24;
—МиГ-29;
—три вертолета Ми-8;
—63 танка;
—59 БМП;
—48 других бронированных машин;
—14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
***
О наших потерях не сообщается... Ну, может, и правильно.
Потери украинской стороны внушительные. Нам радоваться?
Но спустя полгода после начала победоносной спецоперации противник не только не разгромлен и не бежит, а еще и наступает. А наши, стало быть, обороняются.
Особенно интересно, откуда у противника самолеты и вертолеты? Только вчера, и вполне официально сообщалось, что летьный состав ВСУ практически полностью выведен из строя. Но кто же пилотировал эти три Су, МиГ и три вертолета? А ведь можно предположить, что сбили не все летательныет аппараты противника? Значит, еще есть пилоты, и есть самолеты? Откуда?
Украинская армия не просто не разбита, она может позволить себе контрнаступление по всем правилам, при поддержке с воздуха. Су-25 и Су-24 - это штурсмовики и бомбардировщики, то есть ВСУ бомбят наши позиции? Так?
А где же наше подавляющее превосходство в воздухе?
63 танка и 59 БМП - это целая армада. Как они доехали до линии фронта, если о наступлении было заявлено заранее? Почему их не уничтожили еще во время транспортировки? Ведь не иголка же...
Куда целят наши "Кинжалы" и прочие?
Ну и так далее.
У меня нет ощущения, что ВСУ действительно может успешно наступать сегодня, я полагаю, что все это - жест отчаяния. Но ведь впечатляющий жест!
А наш ответ не впечатляет...
А.Б.
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rock написал 01.09.2022 02:09
Прежде всего Вл. Ильич призывал рабочий класс России к борьбе с великорусским шовинизмом. В нем В. И. всегда видел главное препятствие к разрешению национального вопроса в интересах рабочего класса.
«Возьмем позицию угнетающей нации. Может ли быть свободен народ, угнетающий другие народы? Нет. Интересы свободы великорусского населения требуют борьбы с таким угнетением. Долгая история, вековая история подавления движений угнетенных наций, систематическая пропаганда такого подавления со стороны «высших» классов создали громадные помехи делу свободы самого» великорусского народа в его предрассудках и т. д.
«Великорусские черносотенцы сознательно поддерживают эти предрассудки и разжигают их. Великорусская буржуазия мирится с ними или подлаживается к ним. Великорусский пролетариат не может осуществить своих целей, не может расчистить себе пути к свободе, не борясь систематически с этими предрассудками». (Том XIX, стр. 104).
Уже в то время, когда Вл. Ильич писал эти строки (в 1914 году), еще до мировой войны, он выдвигал право на самоопределение для Украины, между тем как великорусские шовинисты (в том числе и очень революционные) склонны были отрицать самое существование украинского народа.
«Суждено ли, напр., Украине составить самостоятельное государство, это зависит от 1.000 факторов, неизвестных заранее. И, не пытаясь «гадать» попусту, мы твердо стоим на том, что несомненно: право Украины на такое государство. Мы уважаем это право, мы на поддерживаем привилегий великорусса над украинцами, мы воспитываем массы в духе признания этого права, в духе отрицания государственных привилегий какой бы то ни было нации». (Том XIX, стр. 105).
Необходимость борьбы с шовинизмом господствующей нации Ленин всегда и неизменно подчеркивает.
«Среди тревог и треволнений,, приносимых борьбой за существование, за кусок хлеба, русские рабочие не могут и не должны забывать о том национальном угнетении, под игом которого находятся десятки и десятки миллионов «инородцев», населяющих Россию.. Господствующая национальность—великорусам составляют около 43 процентов всего населения империи. Из каждых 100 жителей свыше 50 принадлежат к «инородцам».
«И все это громадное население поставлено в условия жизни, еще более бесчеловечные, чем условия жизни русского человека.
«Политика угнетения национальностей есть политика разделения наций. Она вместе с тем есть политика систематического развращения народного сознания. На противопоставлении интересов различных наций, на отравлении сознания темных и забитых масс построены все расчеты черносотенцев. Возьмите любую черносотенную газетку, и вы увидите, что преследование «инородцев», разжигание взаимного недоверия между русским крестьянином, русским мещанином, русским ремесленником и крестьянином, мещанином, ремесленником еврейским, финским, польским, грузинским, украинским—вот хлеб, которым питается вся черносотенная банда.
«Но рабочему классу нужно не разделение, а единение. Нет для него горшего врага, как дикие предрассудки и суеверия, которые в темной массе сеют его враги. Угнетение «инородцев»— палка о двух концах. Одним она бьет «инородца», другим—русский народ.
«И потому рабочий класс должен решительнейшим образом высказаться против какого бы то ни было угнетения национальностей». (Том XIX, стр. 88). ..."
Источник: https://leninism.su/works/115-conspect/4328-lenin-o-natsionalnom-voprose.html?start=1