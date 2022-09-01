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Московский листок

Чем наступает Украина?

Опубликовано 01.09.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Чем наступает Украина?

"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также рассказали о потерях украинской стороны при попытке контрнаступления в минувшие два дня:

—более 1700 военных убитыми;

—два Су-25;

—Су-24;

—МиГ-29;

—три вертолета Ми-8;

—63 танка;

—59 БМП;

—48 других бронированных машин;

—14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

***

О наших потерях не сообщается... Ну, может, и правильно.

Потери украинской стороны внушительные. Нам радоваться?

Но спустя полгода после начала победоносной спецоперации противник не только не разгромлен и не бежит, а еще и наступает. А наши, стало быть, обороняются.

Особенно интересно, откуда у противника самолеты и вертолеты? Только вчера, и вполне официально сообщалось, что летьный состав ВСУ практически полностью выведен из строя. Но кто же пилотировал эти три Су, МиГ и три вертолета? А ведь можно предположить, что сбили не все летательныет аппараты противника? Значит, еще есть пилоты, и есть самолеты? Откуда?

Украинская армия не просто не разбита, она может позволить себе контрнаступление по всем правилам, при поддержке с воздуха. Су-25 и Су-24 - это штурсмовики и бомбардировщики, то есть ВСУ бомбят наши позиции? Так?

А где же наше подавляющее превосходство в воздухе?

63 танка и 59 БМП - это целая армада. Как они доехали до линии фронта, если о наступлении было заявлено заранее? Почему их не уничтожили еще во время транспортировки? Ведь не иголка же...

Куда целят наши "Кинжалы" и прочие?

Ну и так далее.

У меня нет ощущения, что ВСУ действительно может успешно наступать сегодня, я полагаю, что все это - жест отчаяния. Но ведь впечатляющий жест!

А наш ответ не впечатляет...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
rock написал 01.09.2022 02:09
" Против великорусского шовинизма.
Прежде всего Вл. Ильич призывал рабочий класс России к борьбе с великорусским шовинизмом. В нем В. И. всегда видел главное препятствие к разрешению национального вопроса в интересах рабочего класса.
&#171;Возьмем позицию угнетающей нации. Может ли быть свободен народ, угнетающий другие народы? Нет. Интересы свободы великорусского населения требуют борьбы с таким угнетением. Долгая история, вековая история подавления движений угнетенных наций, систематическая пропаганда такого подавления со стороны &#171;высших&#187; классов создали громадные помехи делу свободы самого&#187; великорусского народа в его предрассудках и т. д.
&#171;Великорусские черносотенцы сознательно поддерживают эти предрассудки и разжигают их. Великорусская буржуазия мирится с ними или подлаживается к ним. Великорусский пролетариат не может осуществить своих целей, не может расчистить себе пути к свободе, не борясь систематически с этими предрассудками&#187;. (Том XIX, стр. 104).
Уже в то время, когда Вл. Ильич писал эти строки (в 1914 году), еще до мировой войны, он выдвигал право на самоопределение для Украины, между тем как великорусские шовинисты (в том числе и очень революционные) склонны были отрицать самое существование украинского народа.
&#171;Суждено ли, напр., Украине составить самостоятельное государство, это зависит от 1.000 факторов, неизвестных заранее. И, не пытаясь &#171;гадать&#187; попусту, мы твердо стоим на том, что несомненно: право Украины на такое государство. Мы уважаем это право, мы на поддерживаем привилегий великорусса над украинцами, мы воспитываем массы в духе признания этого права, в духе отрицания государственных привилегий какой бы то ни было нации&#187;. (Том XIX, стр. 105).
Необходимость борьбы с шовинизмом господствующей нации Ленин всегда и неизменно подчеркивает.
&#171;Среди тревог и треволнений,, приносимых борьбой за существование, за кусок хлеба, русские рабочие не могут и не должны забывать о том национальном угнетении, под игом которого находятся десятки и десятки миллионов &#171;инородцев&#187;, населяющих Россию.. Господствующая национальность&#8212;великорусам составляют около 43 процентов всего населения империи. Из каждых 100 жителей свыше 50 принадлежат к &#171;инородцам&#187;.
&#171;И все это громадное население поставлено в условия жизни, еще более бесчеловечные, чем условия жизни русского человека.
&#171;Политика угнетения национальностей есть политика разделения наций. Она вместе с тем есть политика систематического развращения народного сознания. На противопоставлении интересов различных наций,  на отравлении сознания  темных и забитых масс построены все расчеты черносотенцев. Возьмите любую черносотенную газетку, и вы увидите, что преследование &#171;инородцев&#187;, разжигание взаимного недоверия между русским крестьянином, русским мещанином, русским ремесленником и крестьянином, мещанином, ремесленником еврейским, финским, польским, грузинским, украинским&#8212;вот хлеб, которым питается вся черносотенная банда.
&#171;Но рабочему классу нужно не разделение, а единение. Нет для него горшего врага, как дикие предрассудки и суеверия, которые в темной массе сеют его враги. Угнетение &#171;инородцев&#187;&#8212; палка о двух концах. Одним она бьет &#171;инородца&#187;, другим&#8212;русский народ.
&#171;И потому рабочий класс должен решительнейшим образом высказаться против какого бы то ни было угнетения национальностей&#187;. (Том XIX, стр. 88). ..."
Источник: https://leninism.su/works/115-conspect/4328-lenin-o-natsionalnom-voprose.html?start=1
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