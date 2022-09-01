Чем наступает Украина?

"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также рассказали о потерях украинской стороны при попытке контрнаступления в минувшие два дня:

—более 1700 военных убитыми;

—два Су-25;

—Су-24;

—МиГ-29;

—три вертолета Ми-8;

—63 танка;

—59 БМП;

—48 других бронированных машин;

—14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

***

О наших потерях не сообщается... Ну, может, и правильно.

Потери украинской стороны внушительные. Нам радоваться?

Но спустя полгода после начала победоносной спецоперации противник не только не разгромлен и не бежит, а еще и наступает. А наши, стало быть, обороняются.

Особенно интересно, откуда у противника самолеты и вертолеты? Только вчера, и вполне официально сообщалось, что летьный состав ВСУ практически полностью выведен из строя. Но кто же пилотировал эти три Су, МиГ и три вертолета? А ведь можно предположить, что сбили не все летательныет аппараты противника? Значит, еще есть пилоты, и есть самолеты? Откуда?

Украинская армия не просто не разбита, она может позволить себе контрнаступление по всем правилам, при поддержке с воздуха. Су-25 и Су-24 - это штурсмовики и бомбардировщики, то есть ВСУ бомбят наши позиции? Так?

А где же наше подавляющее превосходство в воздухе?

63 танка и 59 БМП - это целая армада. Как они доехали до линии фронта, если о наступлении было заявлено заранее? Почему их не уничтожили еще во время транспортировки? Ведь не иголка же...

Куда целят наши "Кинжалы" и прочие?

Ну и так далее.

У меня нет ощущения, что ВСУ действительно может успешно наступать сегодня, я полагаю, что все это - жест отчаяния. Но ведь впечатляющий жест!

А наш ответ не впечатляет...

А.Б.