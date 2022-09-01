Зеленский не пойдет на переговоры до победного конца

Лидеры стран Европейского союза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского дипломатическим путем урегулировать ситуацию в стране, но у них ничего не получилось, рассказал бывший украинский лидер Виктор Ющенко.

— Из Европы — я не буду называть имена — приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для Зеленского: «Садись за стол, садись за стол переговоров, потом разберемся», — сообщил он в интервью изданию «Украинская правда».

Также Ющенко напомнил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер и бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер тоже призывали президента Украины начать переговоры с Россией.

Судя по всему, Зеленский в принципе не хочет никаких переговоров. Почему, вопрос гадательный.

Может быть, его убедили что вот-вот наступит перелом в военных действиях, и он на белом коне въедет в Севастополь, а может, и в Краснодар. Может быть, он не может пойти на переговоры, поскольку тут же будет обвинен тем же Залужным в государственной измене. А может быть, драматическое поражение героя-президента вписано в сценарий - я этого не знаю.

Но Ющенко знает, что Зеленский, несмотря на то, что фронт держится на одном честном слове, намерен воевать до последнего украинца.

А.Б.