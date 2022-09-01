Украинский десант высадился под Энергодаром

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава городской администрации Александр Волга.

«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», — заявил он.

Волга добавил, что сейчас десантников удалось заблокировать в районе дачного поселка, операция по их устранению скоро завершится.

Я что-то не понял. А как же комиссия МАГАТЭ, которая прибыла в Энергодар вчера вечером? Сработала как операция прикрытия для украинского десанта?

Или контрнаступление ВСУ на самом деле начнется не под Херсоном силами трех батальонов, а на Запорожском направлении? И будут пытаться взять в клещи российские войска, если выйдут на Мелитополь...

Вполне разумно, если учесть, что США участвовали в подготовке Киева к контрнаступлению, как утверждает CNN.

А.Б.