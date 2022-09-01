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Московский листок

Бизнесмен Кантор пострадал за виллы Берлускони?

Опубликовано 01.09.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Бизнесмен Кантор пострадал за виллы Берлускони?

В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора на курорте Порто-Ротондо на Сардинии. Как пишет L’Unione Sarda, под заморозку попали в том числе имения, купленные у семьи бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони.

Согласно публикации, одна из вилл принадлежала матери Берлускони, вторая — его младшему брату Паоло.

Совет Европы потребовал конфисковать активы Кантора еще в апреле. Тогда владельца производителя минеральных удобрений «Акрон» внесли в санкционный список.

Здесь прекрасно все. За что наказали производителя минеральных удобрений, особенно в свете алармистских заявлений об угрозе голода в неразвитых странах?

С другой стороны, зачем Кантору целых 11 вилл в одной Италии? Я понимаю, какой же миллиардер без итальянской виллы, но одиннадцать?..

Ну и великая дружба Берлускони в Путиным, выпивка коллекционных вин в Массандре и прочее - это не для того ли, чтобы продать неликвиды?

А.Б. 



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