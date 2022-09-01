Такое впечатление, что о нем все забыли - откройте ленту хоть Яндекса, хоть кого еще - ни слова.

Хотя поздравлять школьников с 1 сентября еще в школе казалось мне верхом цинизма - вчера еще купался на речке, а сегодня в неудобной форме, с букетом для училки - и с этим поздравляют еще?..

Но есть категория людей, для которых 1 сентября точно повод для поздравлений - это учителя. Те, которые все еще любят свою работу.

Правда, с нынешнего первого числа в школах вводятся "уроки патриотизма".

- Что вы, Марьиванна, преподаете?

- А патриотизьм!

Ну а где ж еще научиться настоящему патриотизму, как не в школе?

А заодно надо и в аттестате оценку ставить, чтоб знали: патриотизьм на троечку - прямая дорога в армию. Отличники-то в вузы пойдут, учиться патриотизьму, а потом учить подрастающие поколения.

А.Б.