Такое впечатление, что о нем все забыли - откройте ленту хоть Яндекса, хоть кого еще - ни слова.
Хотя поздравлять школьников с 1 сентября еще в школе казалось мне верхом цинизма - вчера еще купался на речке, а сегодня в неудобной форме, с букетом для училки - и с этим поздравляют еще?..
Но есть категория людей, для которых 1 сентября точно повод для поздравлений - это учителя. Те, которые все еще любят свою работу.
Правда, с нынешнего первого числа в школах вводятся "уроки патриотизма".
- Что вы, Марьиванна, преподаете?
- А патриотизьм!
Ну а где ж еще научиться настоящему патриотизму, как не в школе?
А заодно надо и в аттестате оценку ставить, чтоб знали: патриотизьм на троечку - прямая дорога в армию. Отличники-то в вузы пойдут, учиться патриотизьму, а потом учить подрастающие поколения.
А.Б.
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