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Московский листок

1 сентября

Опубликовано 01.09.2022 в разделе комментариев 0

школа учитель
1 сентября

Такое впечатление, что о нем все забыли - откройте ленту хоть Яндекса, хоть кого еще - ни слова.

Хотя поздравлять школьников с 1 сентября еще в школе казалось мне верхом цинизма - вчера еще купался на речке, а сегодня в неудобной форме, с букетом для училки - и с этим поздравляют еще?..

Но есть категория людей, для которых 1 сентября точно повод для поздравлений - это учителя. Те, которые все еще любят свою работу.

Правда, с нынешнего первого числа в школах вводятся "уроки патриотизма".

- Что вы, Марьиванна, преподаете?

- А патриотизьм!

Ну а где ж еще научиться настоящему патриотизму, как не в школе?

А заодно надо и в аттестате оценку ставить, чтоб знали: патриотизьм на троечку - прямая дорога в армию. Отличники-то в вузы пойдут, учиться патриотизьму, а потом учить подрастающие поколения.

 А.Б.



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