Зачем брать АЭС?

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии оценил ситуацию на Запорожской АЭС во время пребывания на станции: "Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу", — заявил он.

"Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что участники инспекции останутся в городе и планируют встретиться с жителями Энергодара.

Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах.

К прибытию делегации украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.

Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленными на подмогу первой группе.

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Вот что это такое?

Какой смысл был в этом десанте смертников? Показать, что Россия недостаточно контролирует ЗАЭС?

Ну, допустим, даже показали, и что? Нужно поставить Украине побольше дальнобойной артиллерии, чтобы она разнесла эту станцию к чертовой матери?

Вопрос решаемый. А дальше?

Преимущественная роза ветров там такая, что первыми получат радиоактивное заражение жители к западу и юго-западу от АЭС. Границ радиоактивное облако не понимает, так что Румыния, Молдавия, Венгрия, моджет быть Болгария... Ну и взятие Одессы потеряет всякий смысл.

А.Б.