1 сентября на Кривошлыковском ростовские власти экстренно устроили "тёмную."

Вечером 1 сентября 2022 г. на Кривошлыковском 4 (Ростов-на-Дону) был отключен свет. В Донэнерго и аварийных службах честно отвечают, что отключено по указу городских властей и включено не будет.

Воды нет с 31 августа. Газ тоже пытаются отключить с 31 августа. И отключили бы, если бы не постоянный заградительный пост, выставленный жильцами. Свет тоже первый раз отключили 31 августа. Но тогда, после звонков жильцов, звонков приехавших поддержать жильцов депутатов от КПРФ (Юрия Нерсесяна и Натальи Оськиной), свет всё-таки, включили. А вот 1 сентября вырубили намертво.

Напоминаем, трещина в доме 4 по Кривошлыковскому переулку была незаметна для властей около 10 лет. А потом, когда данная территория заинтересовала застройщиков, ранее незначительное вдруг стало смертельной угрозой.

31 января 2022 года жильцов попытались выкинуть из дома в аварийном порядке, объявили ЧС и потребовали немедленно переселиться в дом по адресу Улановский 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей). Благодаря активности жильцов оперативно зачистить дом не получилось.

Затем жильцам предложили съехать за компенсацию меньше рыночной стоимости квартиры на 200- 500 тысяч). Данные ножницы цен отрезают для жильцов возможность купить новую квартиру, аналогичную прежней.

По понятным причинам значительная часть жильцов отказалась. Администрация подала на них в суд. Идут слушания.

Однако в настоящее время власти, видимо, решили форсировать зачистку от жильцов, даже не дожидаясь суда. То ли у застройщика сроки подгорают, то ли им сверху сказали, что в нынешней политической ситуации вообще всё можно.