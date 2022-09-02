Для граждан РФ больше нет денег

А то, что есть - просто не деньги.

В настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми, заявил первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин.

Тулин подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

При этом, уточнили в Банке России, если по определенным причинам нужно хранить часть средств именно в валютах государств, которые ввели ограничительные меры, следует изучить возможность открытия счета в другой стране.

Понятно, что в "другой стране" ваши деньги изымут при первой возможности. То есть мировые валюты перестали быть не только деньгами, а даже надежным средством накопления - если в России не ограбят, то на Западе ограбят точно также.

На фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет.

По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 триллиона рублей, сообщил Тулин.

В январе—июне 66,7 процента совокупного убытка (1 триллион рублей), принесли операции банков, так или иначе связанные с иностранной валютой.

И как хранить деньги в банках с такой убыточностью?

А.Б.