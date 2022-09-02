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Московский листок

ООН и другие организациями назвали приём Польшей украинцев образцовым

Опубликовано 02.09.2022 в разделе комментариев 0

мигранты въезд
ООН и другие организациями назвали приём Польшей украинцев образцовым

Особенно по сравнению с обращением Польши с лицами, ищущими убежища, и мигрантами, не являющимися украинцами, которые пересекают польско-белорусскую границу.

До событий февраля около миллиона украинцев, которые жили и работали в Польше, сталкивались с дискриминацией и притеснениями.

Но работники НПО и местные активисты гражданского общества обеспокоены тем, что даже украинцы, которые нашли работу, будут с трудом сводить концы с концами и что потребности людей, спасающихся от войны, включая финансовую помощь, психологическую поддержку, медицинскую помощь и многое другое, выходят за рамки того, что польские система социального обеспечения может им предложить.

К примеру, руководство Ягеллонского университета Кракова обязало свыше 150 переселенцев из Украины до 1 сентября выселиться из общежитий, об этом сообщает Gazeta Krakowska.

В марте украинским переселенцам позволили остановиться в общежитии на 18 месяцев, но затем Воеводское управление приостановило финансирование.

С началом учебного года гражданам Украины придется выехать. И так далее... Чувствуйте себя как дома. но не забывайте, что вы в гостях.

 



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