ООН и другие организациями назвали приём Польшей украинцев образцовым

Особенно по сравнению с обращением Польши с лицами, ищущими убежища, и мигрантами, не являющимися украинцами, которые пересекают польско-белорусскую границу.

До событий февраля около миллиона украинцев, которые жили и работали в Польше, сталкивались с дискриминацией и притеснениями.

Но работники НПО и местные активисты гражданского общества обеспокоены тем, что даже украинцы, которые нашли работу, будут с трудом сводить концы с концами и что потребности людей, спасающихся от войны, включая финансовую помощь, психологическую поддержку, медицинскую помощь и многое другое, выходят за рамки того, что польские система социального обеспечения может им предложить.

К примеру, руководство Ягеллонского университета Кракова обязало свыше 150 переселенцев из Украины до 1 сентября выселиться из общежитий, об этом сообщает Gazeta Krakowska.

В марте украинским переселенцам позволили остановиться в общежитии на 18 месяцев, но затем Воеводское управление приостановило финансирование.

С началом учебного года гражданам Украины придется выехать. И так далее... Чувствуйте себя как дома. но не забывайте, что вы в гостях.