Отельный бизнес в Москве терпит крах

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов допустил, что некоторые российские отели могут переформатировать в апартаменты для последующей продажи.

По мнению Попова, такая судьба ждет отели Москвы и Санкт-Петербурга, ориентированные на деловой туризм. Этот вид туризма сначала столкнулся с кризисом из-за пандемии и закрытых границ, а затем - из-за обострения отношений России с Западом.

Сейчас номер в качественном московском отеле международной сети стоит меньше десяти тысяч рублей в сутки. Таких цен не было на рынке уже десять лет.

Многие из этих отелей расположены местах, где квадратный метр стоит 600-700 тыс. рублей.

Какой смысл здесь иметь полупустой отель, если можно его продать?

А оставшиеся в живых отели очевидным образом начнут снижать издержки - за счет клиентов. Зачем менять белье каждый день, если можно раз в неделю? Зачем напрягаться над меню завтрака? И так далее... В общем, вам кофе в постель? Нет, если можно, в чашку...

А.Б.