Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отельный бизнес в Москве терпит крах

Опубликовано 02.09.2022 в разделе комментариев 0

кризис экономика
Отельный бизнес в Москве терпит крах

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов допустил, что некоторые российские отели могут переформатировать в апартаменты для последующей продажи.

По мнению Попова, такая судьба ждет отели Москвы и Санкт-Петербурга, ориентированные на деловой туризм. Этот вид туризма сначала столкнулся с кризисом из-за пандемии и закрытых границ, а затем - из-за обострения отношений России с Западом.

Сейчас номер в качественном московском отеле международной сети стоит меньше десяти тысяч рублей в сутки. Таких цен не было на рынке уже десять лет.

Многие из этих отелей расположены местах, где квадратный метр стоит 600-700 тыс. рублей.

Какой смысл здесь иметь полупустой отель, если можно его продать?

А оставшиеся в живых отели очевидным образом начнут снижать издержки - за счет клиентов. Зачем менять белье каждый день, если можно раз в неделю? Зачем напрягаться над меню завтрака? И так далее... В общем, вам кофе в постель? Нет, если можно, в чашку...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленский не пойдет на переговоры до победного конца
Зеленский не пойдет на переговоры до победного кон...
01.09.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пролетая над гнездом какашки... (0)
Отельный бизнес в Москве терпит крах (0)
ООН и другие организациями назвали приём Польшей украинцев образцовым (0)
Для граждан РФ больше нет денег (0)
Для граждан РФ больше нет денег (0)
1 сентября на Кривошлыковском ростовские власти экстренно устроили "тёмную." (0)
Зачем брать АЭС? (9)
Было гладко на бумаге... (6)
Зеленский не пойдет на переговоры до победного конца (3)
1 сентября (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss