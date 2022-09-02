Пролетая над гнездом какашки...

Оптимистическая комедия: спад в экономике стал чуть меньше
Минэкономразвития 31 августа отчиталось о замедлении снижения ВВП в июле (в годовом выражении) по сравнению с июнем.
Минэкономики закладывало спад ВВП на 10% на этот год; аналитики, опрошенные ЦБ в марте, допускали сжатие экономики на 23% при консенсус-прогнозе в минус 8%.
Сегодня финансово-экономический блок правительства не исключает, что в 2022 году спад ВВП составит менее 3%.
В следующем году у России есть шансы получить результат в минус 0,6–0,8%, полагает первый вице-премьер Белоусов.
Вобщем. надо напрячься, сконцентрироваться. приложить все мыслимые и немыслимые усилия - и тогда наш полет в задницу пойдет по заранее намеченной траектории...
А.Б.
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