Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пролетая над гнездом какашки...

Опубликовано 02.09.2022 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Пролетая над гнездом какашки...

Оптимистическая комедия: спад в экономике стал чуть меньше

Минэкономразвития 31 августа отчиталось о замедлении снижения ВВП в июле (в годовом выражении) по сравнению с июнем.

Минэкономики закладывало спад ВВП на 10% на этот год; аналитики, опрошенные ЦБ в марте, допускали сжатие экономики на 23% при консенсус-прогнозе в минус 8%.

Сегодня финансово-экономический блок правительства не исключает, что в 2022 году спад ВВП составит менее 3%.

В следующем году у России есть шансы получить результат в минус 0,6–0,8%, полагает первый вице-премьер Белоусов.

Вобщем. надо напрячься, сконцентрироваться. приложить все мыслимые и немыслимые усилия - и тогда наш полет в задницу пойдет по заранее намеченной траектории...

 А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленский не пойдет на переговоры до победного конца
Зеленский не пойдет на переговоры до победного кон...
01.09.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пролетая над гнездом какашки... (0)
Отельный бизнес в Москве терпит крах (0)
ООН и другие организациями назвали приём Польшей украинцев образцовым (0)
Для граждан РФ больше нет денег (0)
Для граждан РФ больше нет денег (0)
1 сентября на Кривошлыковском ростовские власти экстренно устроили "тёмную." (0)
Зачем брать АЭС? (9)
Было гладко на бумаге... (6)
Зеленский не пойдет на переговоры до победного конца (3)
1 сентября (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss