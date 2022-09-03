Виктор Тюлькин: Горбачев ушел, болезнь осталась

Интервью секретаря ЦК РКРП, руководителя РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина по поводу кончины последнего генсека правящей КПСС Михаила Горбачева.

Кор.: Виктор Аркадьевич, 30 августа на 92-м году жизни умер М.С.Горбачев. Оценки его личности и сегодня, и ещё, наверное, долгое время будут разделять наше общество. Несомненно одно – его пример подтверждает роль личности в истории. С каким знаком – это оценивают люди. Вы, наверное, единственный человек в РКРП, кто лично встречался и общался с Горбачевым, поэтому попросим Вас дать ему оценку и охарактеризовать как человека.

В.Т.: Встречался, можно сказать, сталкивался вживую, раз пять. Политическую оценку Горбачеву и его политике РКРП дала ещё в 1991 г. Здесь добавлять нечего – ренегатство, измена делу трудового народа, перерождение. А как личность я могу охарактеризовать его как неискреннего, лукавого и даже лживого человека.

Кор.: Это Вы из опыта личного общения или это оценка всей его деятельности?

В.Т.: Конечно, прежде всего исходя из политической оценки, но и из опыта общения. Лично мне Горбачев обещал, свидетелями чего были несколько человек, до конца своих дней оставаться коммунистом! Дело было 4 апреля 1990 г. на совещании представителей регионов в ЦК КПСС, где обсуждался вопрос целесообразности создания Российской компартии в составе КПСС. Я в своем выступлении отметил, что дело не столько в организационном оформлении РКП, сколько в проводимой политике и процессах перерождения партии. Сказал, что по оценкам Движения коммунистической инициативы, КПСС теряет качество партии рабочего класса и превращается в лучшем случае в социал-демократическую партию. Горбачев бросил несколько реплик, а в перерыве подошел ко мне и продолжил разговор, заявляя, что я ошибаюсь. Здесь-то он и заверил меня и окруживших нас товарищей, что, мол, не сомневайтесь, он до конца своих дней останется коммунистом!

Кор.: Не остался?

В.Т.: Мало того, что не остался. Он в последствие в своих речах договорился до того, что, оказывается, всю свою жизнь шел именно к «уничтожению коммунизма в СССР». То есть Горбачев закончил свое становление как личность в качестве откровенного антикоммуниста. И, я бы добавил, прихлебателя Запада.

Кор.: А Вы верите, что он был сознательным борцом с коммунизмом и сумел разрушить КПСС и Союз?

В.Т.: Нет, конечно. Это он, потерпев фиаско, пытался надеть на себя маску идейного борца. На самом деле обыкновенный приспособленец. Подстраивался под обстоятельства, а когда они вышли из-под контроля, просто струсил, сдал всё и всех предал. Не боец, не та личность. Получал, если говорить прямо, взятки в виде различных западных премий. Крохобор. Достаточно вспомнить его заработки путем рекламы американской сети пиццерий «Pizza Hut». В 2010 году издание Time включило эту рекламу в список «Самых позорных роликов с участием знаменитостей».

После распада СССР Горбачев жил тем, что пытался себя преподнести как лидера мирового уровня, которого не поняли и не поддержали. А он хотел, как лучше.

Кор.: Да, круто! А мир без коммунизма будет выглядеть лучше? 2000 –й год уже давно наступил, а процветание всеобщее где?

В.Т.: Мир без коммунизма, т.е. без СССР и соцлагеря, мы имеем сегодня. За те войны, которые прокатились по республикам СССР (Сумгаит, Карабах, Приднестровье, Таджикистан, Грузия, Абхазия, Чечня, Осетия, …сегодня Донбасс и Украина) можно смело благодарить Михаила Сергеевича. Его личное знакомство с Западом сегодня имеет продолжение в кровавом противостоянии коллективного Запада и России на Украине.

Кор.: А не поняли Горбачева, и не поддержали люди или Ельцин с командой, с которыми Горбачев вёл постоянную борьбу за лидерство?

В.Т.: По большому счету, Ельцин с Горбачевым классово родственные души. Заметьте, Горбачев преподносит себя как борца с коммунизмом и преклоняется перед Западом. И Борис Ельцин после свершения Беловежской сделки и распада Союза в 1992 г. выступал перед Конгрессом США с верноподданнической речью: «Я имею высокую честь выступить здесь в Конгрессе великой и свободной страны. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, которая наводила страх на человеческое сообщество, - рухнул. Рухнул навсегда. Я здесь для того, чтобы заверить Вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть». Так что несмотря на личную неприязнь, Горбачев и Ельцин работали в паре.

Кор.: А народ не поддержал, не оценил?

В.Т.: Народ оценил. Если мы вспомним, Горбачев участвовал в выборах президента РФ в 1996 г. Он получил поддержку 0,5% голосовавших. Так что, вспомнив известную ситуацию, можно его называть, «Миша полпроцента».

Кор.: Сегодняшнее руководство, лично Путин кардинально отличаются от Горбачева, не страдают его слабостями?

В.Т.: Я бы так не сказал. Их больше объединяет общая идея – декоммунизация. Горбачев и Ельцин показали, на что способны, теперь настоящую декоммунизацию обещал показать Путин. Соответственно, все вместе они привели российский народ к сегодняшнему состоянию, в т.ч. к этой войне с Украиной. Капитализм заказывали? Получили.

Кор.: Горбачев более всех виновен в трагедии народа и развале Союза? Если бы не он, социализм и Союз сохранились бы?

В.Т.: Горбачев очень нехороший человек, но я бы так не ставил вопрос. Кроме Горбачева, были 20 миллионов членов партии. Где они? Болезнь перерождения поразила основную массу членов некогда славной партии. Горбачев ушёл, но болезнь горбачевщины осталась в коммунистическом движении и сегодня. Причем не только в российском, но и в мировом. Болезнь соглашательства, оппортунизма, карьеризма, пренебрежения теорией, самолюбования, комчванства. Урок от Горбачева надо хорошо усвоить всем коммунистам.

Беседу записал Дмитрий Волгин Ленинград 31 августа 2022 г.