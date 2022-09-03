К сожалению, сам сейчас не располагаю ни финансовыми ресурсами, ни временем на то, чтобы заниматься серьёзной оргработой по данному вопросу. А проблема есть, и она достаточно серьёзная.

Эта проблема - качество воды в ДНР и ЛНР. В результате прилётов артиллерийских снарядов по станциям водоочистки инфраструктура нарушена. Если в Донецке у кого-то есть возможность покупать бутилированную воду (а иногда её привозят караваны из России, за что огромнейшее спасибо в том числе Олесе Климук и её группе волонтеров), то в прифронтовой полосе вода очень плохого качества в принципе. А от этого во многих пунктах имеет место дизентерия.

Дизентерия бывает бактериальная и амёбная. На месте, скорее всего, никто не будет выяснять, какая. Амёбная вообще довольно редкая, нетипичная для региона. Из протозойных инфекций скорее возможен лямблиоз. Который тоже проявляется как расстройство ЖКТ.

Кроме того, узнал от бойцов Народной милиции, что когда человек "живёт на хлоре", т.е. использует обеззараживающие таблетки для воды, на третью неделю тоже начинаются кишечные расстройства. Рискну предположить, что от дисбактериоза.

В связи с этим могу предложить набор рекомендаций для тех, кто занимается гуманитарной помощью населению ДНР и ЛНР, а также бойцам Народной милиции ДНР и Народной милиции ЛНР. Постарайтесь включать в свои пакеты помощи и гуманитарные грузы следующие наборы.

1. Обеззараживающие таблетки для питьевой воды.

Есть такие таблетки для обеззараживания питьевой воды - Акватабс. Для разных объёмов воды, можно ассортимент посмотреть на Озоне -

https://www.ozon.ru/category/spetsialnye-chistyashchie-sredstva-14814/samarovo-85936461/

Если вдруг кто-то знает, где купить таблетки Пантоцид (Галазон), они тоже подойдут для обеззараживания малых объёмов воды. Кидаю ссылку, здесь надо выяснять цену:

https://infodez.ru/product/view1/1256_pantotsid.html

2. Таблетки для дезинфекции технической воды и приготовления дезинфицирующих растворов.

Есть такие таблетки Неотабс. Назначение - приготовление раствора для дезинфекции поверхностей. Рекомендовано Анной Адамовой, очень поможет медслужбам всех полков Народной милиции, а также медучреждениям и детским учреждениям поселений прифронтовой зоны.

https://dezholding.com/catalog/preparaty-dlya-dezinfekcii/obshchego-naznacheniya/neotabs-300-150gr-dezsredstvo-detail#:~:text=980%20%D1%80.,150%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20(300%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA)

3. Активированный уголь.

Помимо приема внутрь при отравлениях и расстройствах ЖКТ, есть простая рекомендация для снижения вреда от обеззараживающих таблеток. Когда штатное время работы таблетки вроде Пантоцида прошло, можете добавить таблетку активированного угля, и подождать ещё столько же времени. Это для того, чтобы остаточные соединения хлора и продукты их взаимодействия с органикой поглотились поверхностью угля.

В принципе из таблеток можно делать фильтры, завернув их в бумагу, чтобы не отфильтровывать уголь потом, когда он рассыплется; можно осторожно переливать через верх в новую ёмкость, если есть возможность. В идеале - подобие чайного пакетика с углём вместо чая. Я пока не нашёл на рынке адекватных коммерческих фильтров именно под такие задачи с поправкой на полевые условия, поэтому тут простор для импровизации. Но принцип понятен, и за такую заботу кишечник скажет спасибо.

4. Пробиотики

Это препараты для восстановления нормальной кишечной микрофлоры. Сходу могу назвать две марки, которые пил сам - это Линекс и Бифиформ. Помогали при лёгком дисбактериозе после антибиотиков. Но довольно дорогие. Есть дешевле - к примеру, Бифидумбактерин. Для тех, кто всё же словил дисбактериоз.

5. Фуразолидон

Это антибактериальный препарат, который вы сможете купить без рецепта, в отличие от многих антибиотиков. Эффективен в том числе против шигелл - основной причины дизентерии. Принимается внутрь.

6. Стрептоцид

В основном он принимается наружно. Но в случаях тяжёлой бактериальной дизентерии принимается внутрь. Тяжёлая - это если не помогает фуразолидон в течение нескольких дней, если имеет место высокая температура и сильное обезвоживание.

7. Метронидазол

Это антипротозойное средство, то есть то, что убивает простейших. Его плюс в том, что он убивает и дизентерийных амеб, и лямблий. В случаях, если не помогают фуразолидон и стрептоцид, имеется достаточно оснований предположить именно протозойные инфекции и назначить метронидазол. Кроме того, обладает активностью против ряда бактерий - например, клостридиев.

8. Лоперамид

Противодиарейное средство. Применять с осторожностью: при тяжёлых формах дизентерии противопоказан (усугубляет инфекцию, потому что больше бактерий остаётся в кишечнике), допустим при лёгких кишечных расстройствах.

9. Гель-санитайзер для обработки рук

Степень дезинфекции такими средствами сравнима со спиртом, дозировать во многих случаях удобнее.

10. Влажные салфетки дезинфицирующие.

Назначение такое же, как у геля. Многие полевики считают удобнее, чем гель.

По составу наборов. Если обеззараживающие таблетки для малых объёмов и активированный уголь имеет смысл выдавать индивидуально, то таблетки для обеззараживания больших объёмов воды, таблетки для дезинфекции, а также препараты для приема внутрь имеет смысл паковать в комплекты для медслужб полков.

Соответственно, я бы сказал, что большие гостинцы для полков (сборы на сотни тысяч рублей) могли бы включать в себя примерно по несколько сотен пачек таблеток Акватабс (если брать на малые объемы) и активированного угля, по сотне пачек таблеток фуразолидона и стрептоцида, несколько десятков пачек какого-либо пробиотика, метронидазола, лоперамида, таблеток Неотабс, гелей и пачек влажных салфеток. Если у вас налажена связь с полками, уточняйте, что у них уже есть по списку, а чего понадобится больше.

Ну и в заключение скажу такую простую вещь. Если кто-то хочет заниматься адресной помощью исключительно мирному населению, то в прифронтовой полосе такое абсолютно невозможно. Потому что медицинской помощью там занимаются медслужбы полков Народной милиции ДНР и ЛНР. И помощь они оказывают всем без разбора - и своим бойцам, и мирному населению, и пленным солдатам ВСУ. Иначе медпомощь просто не работает.

За консультацию спасибо Анне Адамовой.