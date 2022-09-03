"Битва с дураками" создана иноагентом

Минюст РФ включил в реестр физических лиц-иностранных агентов шесть человек, в том числе музыканта Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона и его российскую коллегу Катерину Гордееву, а также соратника Алексея Навального Ивана Жданова.

По данным министерства, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Кроме этого, иноагентами признаны политолог Федор Крашенинников и сын основателя компании "Билайн" Дмитрия Зимина Борис Зимин, артист Михаил Шац и бывший столичный муниципальный депутат Юлия Галямина, редактор "Новой газеты" Кирилл Мартынов, журналисты Сергей Лойко и Кирилл Федоров, политолог и публицист Сергей Медведев, а также ООО "Новости".

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Даже и не смешно уже как-то... Надо бы еще Троцкого в иноагенты внести - ему папа-помещик с Украины присылал в университет денежки.

Хотя насчет Гордона все же забавно - украинский журналист, работает и живет на Украине, откуда ему еще деньги получать? Из ФСБ, что ли? По отношению к кому украинский гражданин Гордон - иноагент? Надо посоветовать Зеленскому признать иноагентом Маргариту Симоньян...

Или вот доктор Шац. Мне теперь, когда произношу "У вас горчичник какого размера?" перед этим надо сказать: "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"?

Или как?

И вернемся к Макаревичу: "Сегодня самый лучший день - сегодня битва с дураками!"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ведь дураки средь нас найдутся?!

А.Б.