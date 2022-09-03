Опять обстреляли село в Брянской области украина европа война киев Село Кистер Погарского района Брянской области утром 3 сентября подверглось обстрелу с территории Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет, во время обстрелов осколками снаряда повреждены окна домов. Также есть повреждения памятника воинам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны. Наверно, в этом селе какие-то важные были военные объекты? Или село Кистер считается территорией Украины, а свою территорию можно обстреливать сколько угодно? Или нет, думаю, там в сарае скрывался секретный ядерный реактор, которые еще не успела посетить МАГАТЭ. А.Б.



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