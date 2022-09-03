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Московский листок

Опять обстреляли село в Брянской области

Опубликовано 03.09.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Опять обстреляли село в Брянской области

Село Кистер Погарского района Брянской области утром 3 сентября подверглось обстрелу с территории Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет, во время обстрелов осколками снаряда повреждены окна домов.

Также есть повреждения памятника воинам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны.

Наверно, в этом селе какие-то важные были военные объекты?

Или село Кистер считается территорией Украины, а свою территорию можно обстреливать сколько угодно?

Или нет, думаю, там в сарае скрывался секретный ядерный реактор, которые еще не успела посетить МАГАТЭ.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
но ваш ник забанен написал 03.09.2022 11:14
Цивилизованный имперец имеет право на отстрел аборигенов. Туземцам запрещено стрелять в ответ. Так их, унтерменшей, Анатолий.
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