Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

60 лет блокады будут продолжены

Опубликовано 03.09.2022 в разделе комментариев 0

сша куба война
60 лет блокады будут продолжены

Президент Байден продлил эмбарго в отношении Кубы еще на год.

Таким образом запрет на прекращение торговли с Кубой будет действовать до 14 сентября 2023 года.

«Настоящим я определяю, что продолжение осуществления этих полномочий в отношении Кубы в течение одного года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов»,— говорится в документе на сайте Белого дома.

По данным на начало 2022 года, ущерб Кубы от введенного США в 1962 году торгово-экономического эмбарго превысил $144 млрд.

Я напомню, США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. Мне к тому времени исполнился годик. И я не очень хорошо помню, из-за чего все вышло. А вы помните?

Ну, Байден, возможно, что-то и припоминает...

В 2015 году состоялись первые за полвека переговоры между главами дипломатических ведомств США и Кубы. Но в июле 2021 года США расширили санкции против Кубы.

Понимаете, не просто санкции, а полная блокада в течение 60-ти лет!

Но говорят, кубинцы одни из самых жизнерадостных людей на свете. Может, климат располагает...

Может, тоже прибавить жизнерадостности? Я вот еще 60 лет навряд ли проживу, так чего теперь огорчаться? Самба, румба, девочки... Под санкции не попадает.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин посетил Калининград, где сообщил, что "трудолюбие - это не резиновая задница"
Путин посетил Калининград, где сообщил, что "трудо...
03.09.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин посетил Калининград, где сообщил, что "трудолюбие - это не резиновая задница" (0)
Украина установила для России железный занавес (2)
60 лет блокады будут продолжены (0)
Опять обстреляли село в Брянской области (1)
Загадки Горбачёва (1)
"Битва с дураками" создана иноагентом (7)
Проблема - качество воды в ДНР и ЛНР (0)
Ненависть интеллигента к труженикам России (4)
Виктор Тюлькин: Горбачев ушел, болезнь осталась (4)
Пролетая над гнездом какашки... (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss