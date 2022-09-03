60 лет блокады будут продолжены

Президент Байден продлил эмбарго в отношении Кубы еще на год.

Таким образом запрет на прекращение торговли с Кубой будет действовать до 14 сентября 2023 года.

«Настоящим я определяю, что продолжение осуществления этих полномочий в отношении Кубы в течение одного года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов»,— говорится в документе на сайте Белого дома.

По данным на начало 2022 года, ущерб Кубы от введенного США в 1962 году торгово-экономического эмбарго превысил $144 млрд.

Я напомню, США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. Мне к тому времени исполнился годик. И я не очень хорошо помню, из-за чего все вышло. А вы помните?

Ну, Байден, возможно, что-то и припоминает...

В 2015 году состоялись первые за полвека переговоры между главами дипломатических ведомств США и Кубы. Но в июле 2021 года США расширили санкции против Кубы.

Понимаете, не просто санкции, а полная блокада в течение 60-ти лет!

Но говорят, кубинцы одни из самых жизнерадостных людей на свете. Может, климат располагает...

Может, тоже прибавить жизнерадостности? Я вот еще 60 лет навряд ли проживу, так чего теперь огорчаться? Самба, румба, девочки... Под санкции не попадает.

А.Б.