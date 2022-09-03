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Московский листок

Украина установила для России железный занавес

Опубликовано 03.09.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Украина установила для России железный занавес

Зеленский ответил на петицию, которая призывает запретить гражданам России въезд на Украину на пятьдесят лет.

Глава государства поддерживает меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом россиян на украинскую территорию.

Из ответа Зеленского следует, что в развитие поддержанной электронной петиции о введении визового режима для граждан РФ постановлением правительства Украины от 17 июня прекращается действие соглашения о безвизовых поездках. Кроме того, вводятся временные ограничения на пересечение государственной границы жителями российских приграничных регионов.

Отмечается, что визовый режим с РФ действует с 1 июля текущего года.

Интересно, и шде получать украинскую визу, если посольство не работает и дипотношения прерваны? Надо полагать, нигде.

Хотя есть подозрения, что в настоящее время желающих съездить в Буковель или Одессу не очень много. Есть риск оказаться привязанным к столбу со спущенными штанами - это в самом лучшем случае...

Хотя довольно большое количенство россиян находятся сейчас на территории Украины без визы.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Слишком сильное доверие наказуемо!
- - - - - написал 03.09.2022 11:33
Ошибка Украины была в том, что она слишком сильно доверяла России - незакрытые границы; расхоложенность власти и народа; страна - проходной двор для всех россиян; уверенность в том, что Россия будет соблюдать подписанные международные договора; невступление в другие межгосударственные союза (кроме как с Россией).
За это и получила нож в спину в 2014 году, когда Россия вероломно отхватила у нее Крым и Донбасс...
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Re:
но ваш ник забанен написал 03.09.2022 11:09
Было бы странно, если бы мародеров, насильников и убийц ждали с хлебом-солью.
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