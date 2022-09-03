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Московский листок

Путин посетил Калининград, где сообщил, что "трудолюбие - это не резиновая задница"

Опубликовано 03.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Я немного изменю формат по просьбе некоторых зрителей - если что не так, пишите в комментах.

Есть новости, важные, но не требующие комментария.

- Например, Путин посетил Калининград, где сообщил, что "трудолюбие - это не резиновая задница". Ясно, что не резиновая...

- Минобороны показало кадры предотвращения нападения ВСУ

- В Волчанске в Харьковской области вручили первые 15 российских паспортов

- Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России

- Небензя обратился к Гутерришу по вопросу выдачи виз для российских дипломатов на Генассамблею ООН

- У МКС заметили загадочный объект во время работы в открытом космосе, однако космонавт его разглядеть не смог

Вот такие важные новости, а теперь - новости с комментариями.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости



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