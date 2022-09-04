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Московский листок

В Путинской России начали привлекать за пародии

Опубликовано 04.09.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
В Путинской России начали привлекать за пародии

Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на комика Александра Гудкова, сообщает Telegram-канал Mash. 

Он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Недовольство чиновника вызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен карри». В пародии, набравшей на момент публикации свыше миллиона просмотров, Гудков высмеял клип «Я русский» исполнителя Shaman.

Комику может грозить штраф до 500 тысяч рублей или реальный срок от двух до пяти лет тюрьмы.

***

Надо сказать, сам исполнитель никаких претензий не высказывает, наоборот, даже доволен нежданной рекламе. Не слышно и о возмущении продюсера. То есть некий "гражданский комитет" возбудился сам по себе и решил, что пародия на клип - это унижение русского народа.

А я вот думаю, что унижением русского народа было бы возбуждение уголовного или даже административного дела по такому поводу.

Известно, что чувства юмора лишены дебилы. И выходит, что от имени всего русского народа демонстрируется дебильная позиция.

Как можно возбуждать дело на пародию? Даже, может, и неудачную - какая разница?..

И потом - Александр Гудков по всему видать русский. Как он может ненавидеть сам себя и возбуждать ненависть и вражду сам к себе?

Когда русский или, допустим, чуваш высмеивают евреев - это, конечно, дурно пахнет. Но когда еврей говорит о евреях какие-то смешные вещи - это одесский юмор, и ничего больше.

А разве русских это не касается?

Я вот тоже точно русский, и прошу от моего имени дебильных решений не принимать. И так уже напринимали...

Анатолий Баранов



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